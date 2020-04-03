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上海公安消防以《動物森友會》宣傳：提醒外防疫情輸入（有片）

社會熱點 17:31 2020/04/03

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任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，最近在各社交平台爆紅，與在新型冠狀病毒肺炎疫情下，影視娛樂及電玩遊戲成為留在家中主要消遣不無關係。而上海公安及消防局更緊貼潮流，分別以《動物森友會》宣傳一系統防疫、消防措施。

任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，最近在各社交平台爆紅，與在新型冠狀病毒肺炎疫情下，影視娛樂及電玩遊戲成為留在家中主要消遣不無關係。而上海公安及消防局更緊貼潮流，分別以《動物森友會》宣傳一系統防疫、消防措施。

上海市公安局日前在官方微博發布短片，寫道「來自#動物森友會#的提醒：外防輸入，把好入境每一道關口！」提醒民眾提防新型冠狀病毒疫情「境外輸入」。

短片所見，一眾用家在航班降落後接受安檢，在關口設有一名佩戴口罩的公安及身穿全套保護衣的人員，提醒玩家佩戴口罩後，為他們測量體溫及登記檢查，又敦促玩家需遵守14日強制隔離規定，藉此作防疫宣傳。

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而短片中最搶眼的就是草地上有大海報寫上「外防輸入 內防反彈」。不少網民留言大讚上海市公安局的做法充滿創意、具傳播效力，估計用這遊戲做的宣傳片會愈來愈多，另有網民分享自己「無人小島」上防疫截圖。不過，有部分人則笑指，上海市公安局同時也為Switch作宣傳。

有網民分享自己「無人小島」上防疫截圖。

事實上，上海市公安局非第一個官方機構以《動物森友會》遊戲作宣傳。此前，上海消防的官方微博也公開了一則「來自#動物森友會#的提醒：消防通道是生命通道，請勿堵塞消防通道！」的提醒，瞬間引來了無數網民的關注。

此前，網絡大數據分析平台DailyView網路溫度計分析《動物森友會》讓人中毒的十大原因，指出不止釣魚捕蟲能滿足收集癖、可以自己設計衣服、布置島嶼吸引玩家，在新型冠狀病毒肺炎疫情下，《動物森友會》社交功能強大，可以坐飛機到別人的島上玩，還能送卡片跟禮物、聊天做表情不怕無聊，以及無人島很安全不會被感染等，亦是重要因素。

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責任編輯：孫民

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