【新冠肺炎】美官員籲釋放宗教犯 華春瑩：停止借疫情操弄政治議題

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐全球，美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）呼籲各國釋放「宗教犯」，提到中國因宗教信仰囚禁大量人員，包括上百萬新疆穆斯林，籲中方疫情期間釋放「宗教犯」。

在北京，外交部發言人華春瑩今日批評，布朗巴克又是一位造謠專家，所謂中國因宗教信仰囚禁上百萬新疆穆斯林，是憑空捏造，信口開​​河，強調中國不存在「宗教犯」，促停止借疫情操弄政治議題，應把心思用應對美國疫情上。

華春瑩表示，中國抗疫取得積極成效，有力維護包括廣大穆斯林同胞在內的全體中國人民的健康和生命安全，也為全球公共衛生安全作出重要貢獻。她稱，這得到全世界公認，但布朗巴克等美國少數政客不願、也不敢正視這個事實。

中國不存在「宗教犯」

她指出，中國政府依法保護公民宗教信仰自由，各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中國不存在所謂「宗教犯」、更不存在所謂「關押上百萬新疆穆斯林人員」。中國也絕不允許任何人假借宗教名義從事違法犯罪活動。

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她續稱，目前中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林，宗教教職人員38萬多人，宗教團體約5500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處。新疆現有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺。美國和西方少數政客無論怎麼重複其編造出的謊言，都不能改變這些事實。

華春瑩同時強調，流行性疾病不分國界、不分種族，是對人類的共同挑戰，各國只有合力應對才能戰勝。中方奉勸布朗巴克們停止借疫情操弄政治議題，停止誣衊抹黑中國、破壞中美抗疫合作，他們應該把心思用在如何應對美國疫情、救治美國患者上來。

另外，外界有輿論認為，中國正將疫情轉變為地緣政治武器，以提高影響力。華春瑩表示，中國樂意分享抗疫經驗，但不會作為地緣政治的武器，又認為抗疫領導權不是吹出來爭出來的。

責任編輯：伍樂

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