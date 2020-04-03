  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (五) 20:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】疫情後中國曾進口20億個口罩 如今部分工廠賣給外國卻受限

社會熱點 19:26 2020/04/03

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情最先在中國爆發，《紐約時報》報道，在1月起的5個星期內，中國進口了20億個口罩，大致相當全球兩個半月的產量；還進口4億套醫用護目鏡、防護服等其他防護裝備。如今疫情擴散全球，中國已變成為解決醫療物資短缺的關鍵，但因出口限制、航運問題，廠家出口口罩面臨障礙。

報道指出，疫情爆發後，中國吸走了全球防護器材供應的很大一部分。但中國現已成為解決防護器材短缺問題的關鍵。事實上，中國本來是口罩製造業龍頭，之前每天能生產1000萬個口罩，現已將產量提高近12倍。

先滿足本地 出口有限制

不過，外家買家要在中國買到口罩並不簡單。部分中國工廠仍不願把產品賣給外國買家，報道稱，官方仍有建議說，工廠應該首先滿足本地的需求。有廠家向外國買家稱，政府對他們出口有限量或限制。

【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）

【肺炎疫情】口罩不足地方自救  美州長借球隊飛機到深圳搶購N95

【中國口罩】特朗普為啖氣拒買中國KN95口罩？美媒揭中美角力內幕

即使有中國工廠願意賣出口罩，但為了防止疫情蔓延，部分航運停擺。中國取消了很多國際客運航班，這令快運很難實現。而以往，全球一半航空貨運是靠客機腹艙完成的。中國也承認，中國全貨機的發展還處於初級階段。

此外，隨著歐洲部分國家抱怨中國的劣質口罩和檢測試劑盒「無效」後，中國商務部要求製造商進一步保證其產品符合標準。

事實上，有些工廠的產品質量靠不住，更有賣家試圖欺騙買主。浙江紹興法院上周判處一名男子10年以上有期徒刑，因為他多次出售一批看起來像是口罩的貨物，但實際是樹枝。

美國法規不斷變 上海代理嘆複雜

另一方面，出口口罩到美國也較為困難，進口商仍設法搞清楚，美國關於中國標準的呼吸防護口罩不斷變化的法規。上海一名貨運代理說，他上周拒絕安排一批口罩發貨，因為美國買家沒有美國食品和藥物管理局（FDA）進口醫療器材的許可證。但在本周，得知這批貨屬於工業用，FDA大多情況允許這種口罩無需許可證就可進口後，他就改變主意。他坦言，防護口罩的運輸比汽車零部件複雜多了。

【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用

【肺炎疫情】澳洲查獲80萬個中國產劣質口罩 市值料逾560萬

【肺炎疫情】內地首推口罩材料期貨　護航口罩生產打持久「抗疫戰」

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
2020/04/01
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【新冠肺炎】援助別有用心？歐盟稱華為捐口罩沒不可告人動機
2020/04/02
【新冠肺炎】援助別有用心？歐盟稱華為捐口罩沒不可告人動機
【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用
今日
【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用
【中國口罩】特朗普為啖氣拒買中國KN95口罩？美媒揭中美角力內幕
今日
【中國口罩】特朗普為啖氣拒買中國KN95口罩？美媒揭中美角力內幕
【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95
今日
【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95
疫情 航運 運輸 航空 口罩 中國 美國 冠狀病毒 新冠肺炎 肺炎

上一篇文章

【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭

下一篇文章

【新冠肺炎】美官員籲釋放宗教犯 華春瑩：停止借疫情操弄政治議題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95
【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95
【糧食危機】多國封城抗炎　內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油（有片）
【糧食危機】多國封城抗炎　內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油（有片）
【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮 遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵
【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮 遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵
【肺炎疫情】鍾南山料全球疫情4月底出現轉折
【肺炎疫情】鍾南山料全球疫情4月底出現轉折
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？
【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？