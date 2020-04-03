【新冠肺炎】疫情後中國曾進口20億個口罩 如今部分工廠賣給外國卻受限

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情最先在中國爆發，《紐約時報》報道，在1月起的5個星期內，中國進口了20億個口罩，大致相當全球兩個半月的產量；還進口4億套醫用護目鏡、防護服等其他防護裝備。如今疫情擴散全球，中國已變成為解決醫療物資短缺的關鍵，但因出口限制、航運問題，廠家出口口罩面臨障礙。

報道指出，疫情爆發 後，中國吸走了全球防護器材供應的很大一部分。但 中國現已成為解決防護器材短缺問題的關鍵。事實上，中國本來是口罩製造業龍頭，之前每天能生產1000萬個口罩，現已將產量提高近12倍。

先滿足本地 出口有限制

不過，外家買家要在中國買到口罩並不簡單。部分中國工廠仍不願把產品賣給外國買家，報道稱，官方仍有建議說，工廠應該首先滿足本地的需求。有廠家向外國買家稱，政府對他們出口有限量或限制。

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即使有中國工廠願意賣出口罩，但為了防止疫情蔓延，部分航運停擺。中國取消了很多國際客運航班，這令快運很難實現。而以往，全球一半航空貨運是靠客機腹艙完成的。中國也承認，中國全貨機的發展還處於初級階段。

此外，隨著歐洲部分國家抱怨中國的劣質口罩和檢測試劑盒「無效」後，中國商務部要求製造商進一步保證其產品符合標準。

事實上，有些工廠的產品質量靠不住，更有賣家試圖欺騙買主。浙江紹興法院上周判處一名男子10年以上有期徒刑，因為他多次出售一批看起來像是口罩的貨物，但實際是樹枝。

美國法規不斷變 上海代理嘆複雜

另一方面，出口口罩到美國也較為困難，進口商仍設法搞清楚，美國關於中國標準的呼吸防護口罩不斷變化的法規。上海一名貨運代理說，他上周拒絕安排一批口罩發貨，因為美國買家沒有美國食品和藥物管理局（FDA）進口醫療器材的許可證。但在本周，得知這批貨屬於工業用，FDA大多情況允許這種口罩無需許可證就可進口後，他就改變主意。他坦言，防護口罩的運輸比汽車零部件複雜多了。

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責任編輯：伍樂

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