【中美關係】新冠疫情加速中美脫鉤  中國或失全球化紅利

一場新型冠狀病毒肺炎席捲全球，凸顯全球供應鏈在疫症下脆弱的一面。口罩在疫情下特別具象徵意義，在歐美面臨醫療防護用品急缺的局面時，口罩反映出西方特別是美國醫療產業對中國和印度的高度依賴。這場疫情過後，保護主義會進一步抬頭，也會應該加快中美間的脫鉤。中國過去20多年享受的全球化紅利應大幅縮減。

中國佔全球口罩生產量達80%，口罩短缺令中美貿易戰後的中美對抗進一步放大。白宮貿易顧問納瓦羅多次提到，如果中國限制口罩出口，他會要求總統以行政命令要求3M工廠返回美國。在近日一次採訪中他表示，如果中國有可以出口的口罩等防護用品，美國願意購買。但是，他表示不能接受中國利用這樣的交易作為宣傳手段。

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事實上，中美前不久就新冠肺炎疫情大打「外交戰」外，中美對抗從未歇止並進一步加劇。美國對中國繼打貿易戰、科技戰後，又打「傳媒戰」，將中國駐美新聞機構列為「外國代理人」，限制人數及要求交代財產等，中方則驅逐美國三大傳媒機構記者作報。最新消息是，白宮已有共識，將限制科技產品輸往中國。

華盛頓的國安專家瑞貝卡·格蘭特（Rebecca Grant）近日在福克斯新聞網站發表意見文章，稱中國不是朋友或盟友，甚至不是一個負責任的商業伙伴。她呼籲在疫情結束後重新考慮美中關係，尤其是雙邊經貿關係。

格蘭特說，這場災難之後，美國和其他國家背離全球化將會令習近平感到驚懼。習近平在3月26日致G20的一封信中承諾積極增加藥品的供應，並懇請20國削減關稅並保持貿易暢通。她說，美中經濟不會一次脫鉤，但在製藥、5G、農業政策和進出口等需要在疫情後表現出新的面貌。首要問題就是讓藥物製造回歸美國。

格蘭特說，新冠病毒將終結我們所知的全球化，這已經表現得日益明確：這段時期就是從中國於2001年12月11日加入世貿組織，直到2019年12月武漢病毒爆發做出的拙劣反應。

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關於全球化未來的爭議已經存在一段時間。宏觀經濟研究機構凱投宏觀在一個針對全球化未來的專題研究報告中寫道：這一波始於1990年代初，由技術發展，特別是互聯網，推動的全球化反映出貿易、資本、人力和信息流動的增強。但是美中貿易戰、民粹主義運動在許多歐洲國家抬頭，以致最近的新冠病毒爆發令其未來變得不確定。

該機構認為，如果貿易戰反映出的是中國對美國的戰略威脅，那麼必然會導致某種程度的脫鉤，那樣將會對全球增長造成不利影響。

無可懷疑，自中國加入世貿後過去的20多年，中國盡享全球化紅利，成為全球最大工廠，龐大的製造業養活了不少人。今次疫下，中國經濟按下暫停掣，其中電子元件、汽車業、成衣材料及藥物原料等停產，全球產業鏈即受到嚴重影響，外國不少相關企業因缺原材料被迫停產。

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因此，這一波疫情過後，歐美國家將一定重新考慮產業布局，在西方近年崛起的民粹主意及封閉政策將進一步擴大，美國將重整陣形拉攏隊友全面針對中國，中國製造業將面臨新一波考驗。是危是機，暫時還是難以逆料。

口罩在這次全球流行病災難中兼具多重象徵性：經歷過沙士疫情的東亞人普遍將其視為自我保護的一道防線；中國政府在疫情趨緩時指導性擴大產能後，成為當局用於外交的一個工具；在美國面臨醫療防護用品急缺的局面時，口罩反映出美國醫療產業對中國和印度的高度依賴。上述問題就在於這個脆弱的全球供應鏈，對它的依賴令西方的醫院陷入尋求醫療防護器材的困境。

但是，期待貿易障礙的清除解決美國迫在眉睫的需求看起來並不是件易事。盡管中國控制住國內疫情，但它仍然面臨輸入型感染，以及復工後可能再度爆發疫情的壓力，同時，美中間日益加劇的公開化的敵意，也使中國難以向美國出口醫療防護用品，至少難以公開這樣做。

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中國政府還需要考慮國內高亢的民族主義情緒，避免因為為美國提供急需的醫療防護用品而受到國內民族主義者的不滿。據報道，中國政府在這樣的情況下，鼓勵口罩廠商直接和美國的州政府和代理商聯系。

特朗普總統的制造業和貿易顧問納瓦羅在近日一次采訪中表示，如果中國有可以出口的口罩等防護用品，美國願意購買。但是，他表示不能接受中國利用這樣的交易作為宣傳手段。

美國怎樣度過這個難關還無法預知。特朗普總統已經對美國人表示，接下來的兩周將是最艱難的日子。

但是，在這場疫情過去之後，美國會重新審視為降低成本形成的供應鏈，尤其是醫療器材的供應鏈，在這場疫情中表現出的脆弱：在無法獲得這些關鍵資源的情況下，將會有多少人喪失性命。

這場疫情凸顯出供應鏈或難免發生變化。一些分析認為，這場疫情也會或者應該加快美中間的脫鉤，盡管仍將是漸進性的脫鉤。

華盛頓的國安專家瑞貝卡·格蘭特（Rebecca Grant）近日在福克斯新聞網站發表意見文章，稱中國不是朋友或盟友，甚至不是一個負責任的商業伙伴。她呼吁在疫情結束後重新考慮美中關系，尤其是雙邊經貿關系。

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格蘭特說，這場災難之後，美國和其他國家背離全球化將會令習近平感到驚懼。習近平在3月26日致G20的一封信中承諾積極增加藥品的供應，並懇請20國削減關稅並保持貿易暢通。

格蘭特則認為，習近平言行不一，中國對疫情的隱瞞讓世界付出生命代價。她說，美中經濟不會一次脫鉤，但在制藥、5G、農業政策和進出口等需要在疫情後表現出新的面貌。她說，首要問題就是讓藥物制造回歸美國。

格蘭特說，新冠病毒將終結我們所知的全球化，這已經表現得日益明確：這段時期就是從中國於2001年12月11日加入世貿組織，直到2019年12月武漢病毒爆發做出的拙劣反應。

雖然有貿易戰等因素，但是全球化已經走到頂頭。它認為，新技術使得勞動力成本不再完全取決於地點，如果全球化終結是技術推動使然，將不會有損全球經濟；但是，如果貿易戰反映出的是中國對美國的戰略威脅，那麼必然會導致某種程度的脫鉤，那樣將會對全球增長造成不利影響。

本報記者：高青

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