【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因

新型冠狀病毒肺炎肆虐，外界關注無症狀感染者或成為防疫漏洞。最先收治患者的武漢市金銀潭醫院，感染科主任文丹寧接受央視訪問解答無症狀感染者相關問題時透露，無症狀感染者的傳染性肯定會低，但是低到多少，或者說是否已低到沒有傳染性還需要觀察。她又指出，無症狀感染者不發病可能有3個原因。

新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者，即沒有臨床症狀，但在病原學檢測指標中為陽性。文丹寧表示，無症狀感染者在傳染病當中是一個一直存在的概念，有人認為真正的無症狀感染者是4%左右，其實是很低的，大家更關注的是這一部分人的傳染性。

稱無症狀傳染力肯定低 惟具體情況須觀察

而文丹寧認為，無症狀感染者的傳染性肯定會低，但是低到多少或者說是否已低到沒有傳染性還需要觀察。至於為何無症狀感染者，感染病毒卻沒有發病：

首先是他體質很好，還有就是病毒的毒力比較弱，第三是他接觸的病毒數量也比較少，他可能就不發病。

診治方面，文丹寧表示，只要是有一次核酸檢測為陽性，都會高度重視，做一些隔離措施。「像我們醫院，現在說的就是有5例，我們也1對1地分析了他都是有接觸的。這種人我們反複查過2至3次，他的核酸都是陽性的，但是確實是其他的症狀都沒有。」

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須待核酸轉陰才出院 隔離後也要2次檢測

這一部分病人，會一直等到其核酸轉成陰性才出院，而且出院後還會到隔離點待14天，在隔離點的話還會做2次檢測，確保他確實轉成陰性了，才會解除隔離。文丹寧指出，所以基本上他們再沒有機會再傳染給其他人，「就是不管他傳染性有沒有，我們都還是按照這種確診的病人來對待的。」

文丹寧認為，如果要真正地排查出所有無症狀的感染者，可能要進行全面體檢，需要查核酸、血常規，還建議有條件的做一個肺部CT。當然肺部CT是酌情看情況，然後全部都是陰性才能夠復工，如果有陽性可能會需要做更詳細的體檢，來證明他確實是感染的恢復期。

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中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前亦表示，寧波疾控中心研究發現，無症狀感染者傳播率約相當於確診病例的三分之一；由無症狀感染者傳播的病例，佔總發病人數也不到5%，由無症狀感染者造成流行的可能性很小，不會造成社會層面的擴散。

責任編輯：伍樂

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