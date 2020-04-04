【肺炎疫情】習近平等國家領導人 於北京哀悼新冠肺炎逝世同胞

為表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士，和逝世同胞的哀悼，國務院發布公告，4日舉行全國性哀悼活動，並停止公共娛樂活動，上午天安門廣場舉行降半旗儀式。這次是中國首次因重大突發公共衛生事件依法啟動全國性哀悼活動。

央視新聞客戶端4月4日消息，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人來到中南海懷仁堂前，佩戴白花，神情凝重肅立。

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上午10時，防空警報鳴響，習近平等向新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞默哀3分鐘。

湖北武漢和全國各地群眾靜立默哀。汽車、火車、艦船與防空警報同時鳴響。

包括新華社、人民日報、中新社等大陸官媒網站，以及搜索網站百度、搜狐等網站，首頁呈現黑白色；各地也在上午10時共同默哀3分鐘，包括汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。

北京日報報道，4日上午5時54分，國旗護衛隊官兵邁著鏗鏘的步伐，跨過金水橋，穿過長安街，在莊嚴肅穆的國歌聲中舉行天安門廣場降半旗儀式。

接旗、轉體、安旗、解旗、按鈕、展旗、立正、敬禮，升旗手有條不紊地完成這8個動作，展臂一揮，17平方公尺的特號五星紅旗，在空中撒出一道扇形，伴隨著國歌升上旗杆頂端，直到國旗升上旗杆頂端後，才緩緩降至旗杆三分之一處。

為響應此哀悼儀式，多家內地電視台4日晚原定播放的電視劇和節目，都將暫停播出。北京衛視原本更新的電視劇《如果歲月可回頭》將會暫停，北京影視頻道也將全天聯播衛視頻道，暫停當日全部影視劇。江蘇衛視原本今晚應該更新的電視劇《冰糖燉雪梨》將暫停播出。浙江衛視周六晚原定播出的綜藝節目《天賜的聲音》已確定停播。

責任編輯：高青

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