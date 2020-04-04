【肺炎疫情】德衛生部長：全球搶購中國口罩  有人大打出手

新型冠狀病毒肺炎疫情在歐美爆發，德國衛生部長Jens Spahn表示，由於全球需求激增，各國採購代理正在「爭相」搶購中國製造的口罩，並補充稱，這反映了全球對口罩需求的飆升。

Spahn在訪問一家物流企業時表示，歐洲在製造防護口罩方面有更多合作的空間。這家物流企業正尋求幫助德國在新冠疫情期間獲得必要的設備。

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新冠肺炎在歐美爆發之初，大部分西方國家的疾控中心並不贊同國民戴口罩，但隨著疫情日益嚴重，加諸亞洲防疫的成功，最近開始有西方國轉舦，美國總統特朗普也呼籲國民戴口罩，令口罩需求量大幅增加。但口罩生產主要來源於中國，中國佔全球口罩生產量約80%

有報道稱，美國正在搶購已經被其他國家購買的口罩，當被問到此事時他表示：

「你會聽到世界各地的人們真的在中國為了口罩大打出手的故事。這不是一個好的發展方向，但它反映了強勁的需求。」

特朗普在3日的白宮記者會上宣布，將啟用國防生產法案禁止緊缺醫療物資的出口，其中包括口罩等資源。美國口罩生產商3M此前已就此發出警示，3M公司是很多國家的主要口罩提供商，限制出口有巨大人道主義代價，且限制出口有可能招致其他國家反制，反而影響3M生產能力。

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在聯邦政府無法統籌各州醫療用品采購需求的情況下，各地想方設法通過自己的渠道采購急需醫療物資，包括呼吸機，而N95口罩是抗疫中耗量最大、對第一線醫護人員保護最為重要的緊缺物資。

繼周一紐約西奈山醫院通過高盛公司用賭神巴菲特的飛機從中國運來13萬只N95口罩，周四,波士頓市利用愛國者球隊的飛機從中國運來了100萬N95口罩，其它各州也在紛紛效仿。

責任編輯：高青

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