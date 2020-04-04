【肺炎疫情】澳洲一男子無牌飛車  被捕後稱來自中國對警員狂咳

澳洲坎培拉一名持有學習駕駛執照的男子，開著一部掉一個輪子的失竊車輛在高速公路飆車，警方包抄攔截，男子被捕後對著警員咳嗽，並說是剛從中國返回澳洲。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，昨天早上8時30分，警方於坎培拉北區發現一輛失竊汽車沿著巴頓公路（Barton Highway）行駛，估計當時時速140公里。

警方指出，發現高速公路這部車子已缺少一個車輪，僅靠著3輪行駛，車後燈也不亮。警車尾隨其後，另一輛警車隨即加入攔截行列。

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警車追逐的過程，警方估計涉案男子的車速一度飆破每小時178公里，而且闖紅燈、逆向行駛，最後撞上迎面而來車輛。

這名涉案男子被捕後，一度對著警員咳嗽，並且聲稱自己剛從最早爆出新型冠狀病毒的中國返回澳洲。

這一起事件，有兩位民眾被撞傷送往醫院治療。

警方控告涉案男子未聽從警方要求停車、危險駕駛、駕駛失竊車輛，以及在沒有持合法駕照人士陪同下學習開車。

責任編輯：高青

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當地法律規定，持學習駕照者必須要有合法駕照人士陪同下才可開車。