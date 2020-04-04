  • 24°C
香港時間 : 2020404日 (六) 15:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】美90多名重量級學者前官員 籲中美合作抗疫化解危機

國情動向 14:23 2020/04/04

分享：

90多名美國知名學者和前政府高級官員美東時間3日發出聯名公開信，呼籲美陸合作，共同應對新冠病毒帶來的全球性危機。公開信譴責了中國政府前期對疫情的隱瞞，但同時也承認中國在抗擊疫情方面可以做出積極貢獻。公開信還特別提到，「病毒源自何處，尚不清楚」。在此之前，也有中國學者聯名發出公開信呼籲美中合作，共同抗疫。

據美國之音報道，公開信發起人之一，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）在新聞稿解釋公開信目的：「我們希望鼓勵全球共同努力，與美國的盟國、朋友和其他國家共同應對新冠狀病毒的挑戰。這是關於挽救生命的--本土美國人的生命以及世界其他地方人的生命。」

【中美關係】美方指中國隱瞞疫情　華春瑩一口氣10分鐘這樣回應

【中國口罩】特朗普為啖氣拒買中國KN95口罩？美媒揭中美角力內幕

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀

公開信表示：「沒有美國與中國在某種程度上的合作，任何抗擊新冠病毒疫情的努力都不會取得成功。」

公開信說，中國可以為抗疫做出多方面的貢獻。「中國的工廠可以製造防護設備和抗擊病毒所需的藥物；它的醫務人員可以分享他們臨床治療的寶貴經驗；它的科學家可以與我們的科學家一起開發抗擊病毒所急需的疫苗。」

公開信聯署人有不少重量級前官員，包括美國前國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）、前國防部長哈格爾（Chuck Hagel）、前駐華大使洛德（Winston Lord）、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）、美國知名學者約瑟夫·奈伊（Joseph Nye）、前哈佛大學校長、前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）等人。

【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責

習特通話暗藏政治密碼：中美不欲因疫戰攬炒

【新冠肺炎】持續十多日未見平息 一文看懂中美口水戰

公開信也對中國政府在疫情爆發初期的隱瞞行為進行了批評。公開信說：「雖然最近取得了進展，但是中國在應對新冠疫情的問題上還是有不少方面需要負責：最初的隱瞞，持續缺乏透明度，沒能全面與與美國和國際醫學機構充分合作，公然發起宣傳運動，將危機的責任轉移到美國等。」

公開信承認美中之間在利益和價值觀上存在嚴重分歧，但認為美國無需在其利益或價值觀上做出讓步，包括寬容中國對危機的處理，就可以在應對這一大流行病方面進行合作。公開信援引冷戰時期的先例，當時美國和蘇聯共同努力為世界接種天花疫苗。

美國之音報道，公開信聯署人之一， 美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠稱，這次新冠疫情應該成為美中之間合作和和解的一個契機，但是，美中關係反而惡化。他認為，這是兩國互相不信任造成的。

另一聯署人、在奧巴馬政府時期負責東亞事務的助理國務卿坎貝爾指，即便兩國間存在不信任，兩國政府也應該求同存異。

【中美角力】揭G7峰會沒聲明內幕：美執意稱「武漢病毒」　有成員國不肯跟

【中美角力】中國打3張牌　謀借疫情挑戰美霸權

【中美角力】激化國家矛盾失策  戰狼外交風向變

公開信還確定了一系列適用兩國合作領域，包括通過廿國集團論壇，建立清晰透明機制共用相關科學資料；對比最佳醫療實踐；聯手提高醫療用品的生產和分配；協調疫苗和治療研究、測試、生產和分配的資金和臨床試驗等。

在美國學者呼籲美中合作的一天前，大陸100名學者在《外交學人》刊發聯名《致美國社會各界的公開信》，最重要資訊之一是新冠疫情被「政治化、汙名化」。

責任編輯：鄧中建

【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）

【新冠肺炎】中美口罩戰？  納瓦羅再提將醫療供應鏈移回美國

【全球大流行】美國撲口罩？美國宣布 豁免中國製口罩關稅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

新冠肺炎 武漢肺炎 政治 疫情 外交 醫療用品 美國 冠狀病毒 肺炎

下一篇文章

【肺炎疫情】習近平等國家領導人 於北京哀悼新冠肺炎逝世同胞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新型冠狀病毒】悼念新冠病毒疫情逝者　國務院宣布明日全國下半旗致哀
【新型冠狀病毒】悼念新冠病毒疫情逝者　國務院宣布明日全國下半旗致哀
【中國口罩】特朗普為啖氣拒買中國KN95口罩？美媒揭中美角力內幕
【中國口罩】特朗普為啖氣拒買中國KN95口罩？美媒揭中美角力內幕
【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議 神話破滅？
【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議 神話破滅？
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用
【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用
【中美關係】美方指中國隱瞞疫情　華春瑩一口氣10分鐘這樣回應
【中美關係】美方指中國隱瞞疫情　華春瑩一口氣10分鐘這樣回應