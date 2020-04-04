【肺炎疫情】美90多名重量級學者前官員 籲中美合作抗疫化解危機

90多名美國知名學者和前政府高級官員美東時間3日發出聯名公開信，呼籲美陸合作，共同應對新冠病毒帶來的全球性危機。公開信譴責了中國政府前期對疫情的隱瞞，但同時也承認中國在抗擊疫情方面可以做出積極貢獻。公開信還特別提到，「病毒源自何處，尚不清楚」。在此之前，也有中國學者聯名發出公開信呼籲美中合作，共同抗疫。

據美國之音報道，公開信發起人之一，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）在新聞稿解釋公開信目的：「我們希望鼓勵全球共同努力，與美國的盟國、朋友和其他國家共同應對新冠狀病毒的挑戰。這是關於挽救生命的--本土美國人的生命以及世界其他地方人的生命。」

【中美關係】美方指中國隱瞞疫情 華春瑩一口氣10分鐘這樣回應

【中國口罩】特朗普為啖氣拒買中國KN95口罩？美媒揭中美角力內幕

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情 特朗普：中方數字似乎有點樂觀

公開信表示：「沒有美國與中國在某種程度上的合作，任何抗擊新冠病毒疫情的努力都不會取得成功。」

公開信說，中國可以為抗疫做出多方面的貢獻。「中國的工廠可以製造防護設備和抗擊病毒所需的藥物；它的醫務人員可以分享他們臨床治療的寶貴經驗；它的科學家可以與我們的科學家一起開發抗擊病毒所急需的疫苗。」

公開信聯署人有不少重量級前官員，包括美國前國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）、前國防部長哈格爾（Chuck Hagel）、前駐華大使洛德（Winston Lord）、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）、美國知名學者約瑟夫·奈伊（Joseph Nye）、前哈佛大學校長、前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）等人。

【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願 促特朗普就疫情向中國追責

習特通話暗藏政治密碼：中美不欲因疫戰攬炒

【新冠肺炎】持續十多日未見平息 一文看懂中美口水戰

公開信也對中國政府在疫情爆發初期的隱瞞行為進行了批評。公開信說：「雖然最近取得了進展，但是中國在應對新冠疫情的問題上還是有不少方面需要負責：最初的隱瞞，持續缺乏透明度，沒能全面與與美國和國際醫學機構充分合作，公然發起宣傳運動，將危機的責任轉移到美國等。」

公開信承認美中之間在利益和價值觀上存在嚴重分歧，但認為美國無需在其利益或價值觀上做出讓步，包括寬容中國對危機的處理，就可以在應對這一大流行病方面進行合作。公開信援引冷戰時期的先例，當時美國和蘇聯共同努力為世界接種天花疫苗。

美國之音報道，公開信聯署人之一， 美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠稱，這次新冠疫情應該成為美中之間合作和和解的一個契機，但是，美中關係反而惡化。他認為，這是兩國互相不信任造成的。

另一聯署人、在奧巴馬政府時期負責東亞事務的助理國務卿坎貝爾指，即便兩國間存在不信任，兩國政府也應該求同存異。

【中美角力】揭G7峰會沒聲明內幕：美執意稱「武漢病毒」 有成員國不肯跟

【中美角力】中國打3張牌 謀借疫情挑戰美霸權

【中美角力】激化國家矛盾失策 戰狼外交風向變

公開信還確定了一系列適用兩國合作領域，包括通過廿國集團論壇，建立清晰透明機制共用相關科學資料；對比最佳醫療實踐；聯手提高醫療用品的生產和分配；協調疫苗和治療研究、測試、生產和分配的資金和臨床試驗等。

在美國學者呼籲美中合作的一天前，大陸100名學者在《外交學人》刊發聯名《致美國社會各界的公開信》，最重要資訊之一是新冠疫情被「政治化、汙名化」。

責任編輯：鄧中建

【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）

【新冠肺炎】中美口罩戰？ 納瓦羅再提將醫療供應鏈移回美國

【全球大流行】美國撲口罩？美國宣布 豁免中國製口罩關稅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l