【肺炎疫情】疫情結束後最想食乜？內地居民首選係……

中國人講究「民以食為天」，新型冠狀病毒肺炎疫情籠罩下，內地大部分城市封城，食肆關閉、居民足不出戶，如果一旦疫情過去，生活回復正常，大家最想食的東西是什麼？根據微博在各地封城期間，針對「疫情結束後，大家最想吃什麼？」相關話題下的微博內容和評論，第一位原來是火鍋。

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據中國餐飲協會調查，疫情期間，93%的餐飲店被迫關店停業。而疫情一結束，第一個要殺去店裡吃的東西就是火鍋。「香辣麻酸甜，鮮脆酥鬆彈」，調查顯示，絕大多數民眾表示，等到重獲「自由」的那天，第一件事就是好好吃一頓，而涮火鍋的麻辣鮮香，最能享受味蕾炸開的快感。

中國人實在太愛吃火鍋了，據《中國餐飲報告2019》顯示，火鍋已佔餐飲消費總量的20.6%，尤其是以美食聞名的成都，火鍋消費訂單量佔比達40.9%。

為了滿足老百姓想涮熱騰騰火鍋的需求，疫情下火鍋業展開關門後的花式自救。獵雲網報導，北京海澱區的火鍋店老闆王雷表示，店裡無法做堂食（意指內用），因此開啟將「火鍋送到家」的線上外賣模式，沒想到一上線就是爆單狀態，「10分鐘之內接到500單左右，每天營業額達到3、4萬，約為平常的30%。」

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香港人同樣喜歡「打邊爐」。香港在疫情爆發之初，曾有家族群組一起打邊爐而致多人感染，這幾個月來，香港「打邊爐一族」也被迫暫停，未知有同樣調查，打邊爐會同樣居於榜首。

不過，美食家蔡瀾去年參加內地一個電視節目時，被問到「讓世界上一道菜消失」時，蔡卻對這項飲食傳統棄如敝屣，答稱「讓火鍋消失吧」！理由是火鍋是「最沒文化的料理」。蔡瀾之言令中港網民譁然，事件近日成內地熱門話題。

責任編輯：高青

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