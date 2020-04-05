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【肺炎疫情】搵鍾南山睇病掛號費1300元  網友認為十分值

社會熱點 22:47 2020/04/05

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自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，中國衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山一直在抗疫一線。

自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，中國衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山一直在抗疫一線。如有病求醫，想找鍾南山看症，不知收費如何？日前，有媒體稱鍾南山掛號費為1,200元（人民幣，下同），折合港幣逾1,300元，引發熱議。

但有網友認為，以鍾南山的高水平醫療經驗，收費並不貴，並避免造成資源浪費。

內地與香港的醫療制度不同，內地看醫生的「掛號費」其實與香港的醫生診金相等，相當於支付了醫生給你看一次門診的醫療服務。不同的是，掛號費是診前支付的，即看醫後不管你做不做其他輔助檢查、有沒有開藥，這筆掛號費都要先付的。

人民日報社旗下《健康時報》4月3日報道，查詢鍾南山所在的廣州醫科大學附屬第一醫院發現，已經84歲高齡的鍾南山院士仍然在堅持出門診。

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根據廣州醫科大學附屬第一醫院官網顯示，鍾南山出診時間為每周四下午。該院官方微信門診掛號通道也顯示，2020年4月9日有鍾南山的專家門診，但剩餘號數顯示為「0」。

關於鍾院士何時出診以及如何安排，廣州醫科大學附屬第一醫院呼吸科門診部工作人員表示，鍾南山會有出診，但是具體的出診時間是由鍾南山團隊團隊統一安排的。但是工作人員稱，由於目前仍處於疫情期間，鍾南山主要精力在抗疫一線，其出診至少需要等到疫情結束。

報道稱，鍾南山的掛號費為1,200元，所有醫生的掛號費都是不包含在醫保報銷範圍內，不分專家號或普通號。

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查閱資料發現，中國各地的醫療服務價格（包括掛號費）並不是國家統一標準的，而是根據各地的物價部門規定制定的，且不同職稱的醫生掛號費也會相應有所區別。

雖然鍾南山的掛號費相對較貴。但多數中國網友表示非常贊同鍾南山專家號掛號費高的做法，鍾南山自己也曾表示，他會篩選一些重病治療。

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網友表示，首先作為行業領域內的專家，鍾南山有著幾十年的高水平的醫療經驗，而且已經84歲高齡的他仍在堅持出門診，就其本身而言，1,200源的掛號費並不貴；其次，掛鍾南山號的人，必然是疑難雜症，而非普通的呼吸疾病，如果定價低，很容易造成無論大小疾病都找到鍾南山，造成專家資源嚴重浪費。

資料顯示，鍾南山出生於1936年10月，現年84歲，中國工程院院士、著名呼吸病學專家。在此次新型肺炎疫情防疫抗疫中，他擔任中國國家衛健委高級別專家組組長。鍾南山並於前天獲英國愛丁堡大學頒該校首屆傑出校友獎。

責任編輯：高青

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