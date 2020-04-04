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又一富豪退出前線  劉強東卸任京東法定代表人與執董

社會熱點 17:19 2020/04/04

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東集團創辦人劉強東，已經卸任京東的營運主體「北京京東世紀貿易有限公司」法定代表人、執董和總經理職務，改由徐雷接任執行董事、經理和法定代表人；京東4日回應表示，這是很正常的管理動作。

去年內地多名富豪退出前線，先是馬雲宣布於阿里巴巴20周年之時，他將不再擔任集團董事局主席；此後，騰訊馬化騰卸任騰訊徵信公司法定代表人，同時卸任執行董事；百度創始人李彥宏卸任百度雲計算技術（北京）有限公司執行董事；聯想控股董事長柳傳志卸任聯想控股有限公司法定代表人一職，且不再擔任公司董事長；順豐控股董事長王衛近日卸任順豐商貿公司董事長一職等。

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劉強東這次卸任早有端倪，先前就頻頻卸任京東旗下公司高管職務，努力淡化在京東的個人色彩，從2020年起計算，就已卸任近50家。

新浪財經報道，有觀點認為，外界的印象多停留在「京東是劉強東一個人的公司」，而為了迎接新的挑戰，劉強東正試圖淡化個人色彩。而企業發展到了一定階段，管理風格和發展模式等都需要有一定的改變。

根據內地企業信息網站「天眼查」資料顯示，京東的營運主體「北京京東世紀貿易有限公司」發生大變動，劉強東卸任法定代表人、執行董事、總經理；徐雷接任執行董事、經理和法定代表人。同時，李婭雲退出監事職務，繆曉紅接任。.

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AI財經社報導，儘管正在逐漸淡化在京東的個人色彩，劉強東對京東仍保持絕對掌控力，京東最新財報顯示，劉強東持有京東集團15.4%股權，為第二大股東，投票權為79%，騰訊旗下的黃河投資為第一大股東，投票權卻僅有4.5%。

劉強東2018年在美國涉嫌性侵女留學生，被美國警方以「一級性侵罪」逮捕，雖然後來控方決定不予刑事起訴告一段落，但對京東的影響也相當大，事發3個多月後，京東股價從逾30美元跌至20美元，累計跌幅約36%，2018年累計跌幅約55%，市值跌去147億美元。

捲入性侵害案件後，劉強東就陸續從旗下公司卸任，並於2019年辭去中共全國政協委員。

責任編輯：費風

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