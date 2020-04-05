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【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機   1小時漲價幾萬「炒家」發大財

經濟脈搏 03:28 2020/04/05

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新冠肺炎疫情全球肆虐，幫助危殆患者續命的呼吸機需求大增，中國製造的呼吸機成為各國「搶購」目標，售價一直飆升。

新冠肺炎疫情全球肆虐，幫助危殆患者續命的呼吸機需求大增，中國製造的呼吸機成為各國「搶購」目標，售價一直飆升，至出現「一天一個樣，一小時漲幾萬元」的誇張情況。內地炒家乘勢而起賺了大錢，有內地媒體引述華東一家呼吸機生產商就表示，訂單已經「爆棚」排到八月，部份廠戶更暫停接單。

內地《21世紀經濟報道》援引這名華東呼吸機生產商，透露出呼吸機銷情有多火爆。另一家華北地區的呼吸機生產商，亦表示已經沒有現貨，下游顧客要貨的話需要排期，更稱「我們每天都接到上百個諮詢呼吸機的電話，熱線都被打爆了，但是貨已經排到8月份，現在已經不接新單了。」

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據了解，醫用呼吸機一般分為有創呼吸機和無創呼吸機兩類，有創呼吸機主要用於治療重度呼吸衰竭的無意識患者，無創呼吸機是針對有呼吸意識的呼吸衰竭高危患者。

全球缺約90萬部呼吸機

高檔有創呼吸機價格約為35至40萬元（人民幣，下同），折合約38至43萬港元；中檔價格約為20至24萬元，折合21至26萬港元；至於低檔價格在15萬以下，折合16萬港元左右。國產呼吸機一般只能滿足中低端市場的需求，至於高檔產品主要為外資產品，在內地代工生產，價格可達100萬到300萬元，即折合約109至327萬港元。

報道指，受新冠肺炎疫情影響，美國與德、英、法、意合計現存呼吸機數量約為21萬部，但全球需求缺口約90萬部。「現在的呼吸機可能上午一個價，下午一個價，漲幅大概在30%到80%之間。」

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一名呼吸機經銷商說，「呼吸機價格在10萬到50萬不等。從兩周前開始，呼吸機價格就跳漲，很大一部份原因就是國外訂單出手闊綽，一下手就是幾百台，一般廠家產能沒這麼高，供不應求。」

除了上游零部件漲價、國際航班費用上升所導致的成本抬高之外，在供不應求之下，炒賣行為也讓呼吸機的價格時刻在變。有呼吸機生產商表示，一款呼吸機的價格甚至可以在一小時內連漲幾萬，其中很重要的原因是大量重複問價行為，抬高了呼吸機價格。

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不少呼吸機生產商也開始遏制倒賣行為。誼安醫療發表聲明稱一旦發現內部員工參與加價倒賣，一經查實，嚴肅處理；發現惡意倒賣誼安產品的經銷商，一經查實，撤銷合同，停止供貨。

不過，有醫療用品代理商表示，倒賣呼吸機的人如果不熟悉海外對於該產品的進口規則，幾乎不可能將有關貨品出口。即使辦理了出口，也會被對方國家海關扣留，到時候可能會血本無歸。而中國當局亦已於本月1日起實施新規定，凡出口病毒檢測試劑、醫用口罩、防護服、呼吸機及紅外體溫計等醫療用品，都必須取得書面或電子聲明，承諾已達到內地的質量標準要求，否則不能售賣往外國。

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責任編輯：伍樂

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