【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片  中國官媒這樣評論（有片）

▲ 美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 ,中國官媒指必須嚴懲片中事主。

新冠肺炎疫情全球肆虐,多國出現口罩嚴重供不應求,但內地社交媒體瘋傳短片,反映有內地口罩廠工人「用口罩擦鞋」,片段中更有男子表示「有錢任性」;事件持續發酵,不僅令網民群起不滿,連美國司法部長亦於Twitter轉發事件中的影片;由於牽動「中國製造」形象,官媒強調此舉必需嚴懲。

根據網上近日流傳一條影片,片中一名疑似是口罩廠員工的男子,坐在生產線旁邊,一邊笑一邊用散落在地的口罩反覆擦自己正穿著的鞋。在一旁的拍攝者以普通話說「有錢!任性!不差錢!」,而男子聽到「稱讚」後,也笑言「還未擦屁股呢」。

拍攝者:有錢!任性!不差錢!

事件引起網上極大迴響,不少網民批評片中男子太缺德,「猥瑣噁心」、「這種人要嚴懲」,亦有網民表示,這些口罩有機會是「角料」,即半成品或廢棄殘次品;但同時強調,「即便是廢料,在當前疫情這麼嚴重的情況下,你這是給人的傷口上撒鹽!也是對抗疫人員的侮辱」,「無論用甚麼擦鞋,都是在挑戰公共底線、挑釁公眾良知、觸碰防疫的敏感神經,絕不允許」。

事件不斷發酵,就連美國司法部長威廉·巴爾(William Barr)也在Twitter上轉發這段短片,還留言炮轟:「這些人好變態!現在處正於全球危機下!難怪有為數不少的國家將那些有缺陷的個人服護裝備、病毒測試劑等統統退貨!」(These people are SICK!IN THE MIDST OF A GLOBAL CRISIS!NO WONDER NUMEROUS COUNTRIES RETURNING FAULTY PPE, TEST KITS, ETC.)

人民網:事件令外國質疑中國生產口罩標準

事件造成的風波更引來人民網評論,人民網批評影片導致海外開始質疑中國生產口罩的標準及安全性,在「一罩難求」的情況下,「沒有人願意看到這樣的不雅畫面,口罩生產被污染、口罩質量被破壞,這不應該發生」,故要求涉事人員公開道歉,相關部門嚴格調查,依法嚴懲。

責任編輯:伍樂

