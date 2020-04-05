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【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片  中國官媒這樣評論（有片）

社會熱點 11:36 2020/04/05

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美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 ，中國官媒指必須嚴懲片中事主。

新冠肺炎疫情全球肆虐，多國出現口罩嚴重供不應求，但內地社交媒體瘋傳短片，反映有內地口罩廠工人「用口罩擦鞋」，片段中更有男子表示「有錢任性」；事件持續發酵，不僅令網民群起不滿，連美國司法部長亦於Twitter轉發事件中的影片；由於牽動「中國製造」形象，官媒強調此舉必需嚴懲。 

根據網上近日流傳一條影片，片中一名疑似是口罩廠員工的男子，坐在生產線旁邊，一邊笑一邊用散落在地的口罩反覆擦自己正穿著的鞋。在一旁的拍攝者以普通話說「有錢！任性！不差錢！」，而男子聽到「稱讚」後，也笑言「還未擦屁股呢」。

拍攝者：有錢！任性！不差錢！

事件引起網上極大迴響，不少網民批評片中男子太缺德，「猥瑣噁心」、「這種人要嚴懲」，亦有網民表示，這些口罩有機會是「角料」，即半成品或廢棄殘次品；但同時強調，「即便是廢料，在當前疫情這麼嚴重的情況下，你這是給人的傷口上撒鹽！也是對抗疫人員的侮辱」，「無論用甚麼擦鞋，都是在挑戰公共底線、挑釁公眾良知、觸碰防疫的敏感神經，絕不允許」。

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事件不斷發酵，就連美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）也在Twitter上轉發這段短片，還留言炮轟：「這些人好變態！現在處正於全球危機下！難怪有為數不少的國家將那些有缺陷的個人服護裝備、病毒測試劑等統統退貨！」（These people are SICK!IN THE MIDST OF A GLOBAL CRISIS!NO WONDER NUMEROUS COUNTRIES RETURNING FAULTY PPE, TEST KITS, ETC.）

人民網：事件令外國質疑中國生產口罩標準

事件造成的風波更引來人民網評論，人民網批評影片導致海外開始質疑中國生產口罩的標準及安全性，在「一罩難求」的情況下，「沒有人願意看到這樣的不雅畫面，口罩生產被污染、口罩質量被破壞，這不應該發生」，故要求涉事人員公開道歉，相關部門嚴格調查，依法嚴懲。

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責任編輯：伍樂

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