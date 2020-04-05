【新型冠狀病毒】廣東增5宗本地感染 袁國勇憂或有另一波疫情

內地昨日（4日）新增30宗新型冠狀病毒確診個案，包括5宗本地感染病例，所有本土個案都來自廣東，港大微生物學系講座教授袁國勇接受電台訪問時表示，廣東5宗本地確診個案顯示，隨逐步復工復產，內地可能因而出現另一波疫情，並會波及香港。

廣東5宗新增本地確診個案，廣州市3例，揭陽市2例，具體情況為：

52歲女患者，居於廣州越秀區，為近日一例外籍輸入確診病例的密切接觸者。27歲女患者，同樣居於廣州越秀區，為近日一例外籍輸入確診病例的密切接觸者。兩名患者都是4月3日採樣檢測結果為新冠病毒核酸陽性；4月4日，診斷為新冠肺炎確診病例。

另一宗境外輸入關聯病例，46歲男患者，尼日利亞籍，居於廣州白雲區，為近日一例尼日利亞輸入確診病例的密切接觸者。4月3日，採樣檢測結果為新冠病毒核酸陽性。4月4日，診斷為新冠肺炎確診病例。

▲ 內地昨日（4日）新增30宗新型冠狀病毒確診個案，包括5宗本地感染病例，所有本土個案都來自廣東。

【肺炎疫情】搵鍾南山睇病掛號1200元 網友認為十分值

【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因

上海公安消防以《動物森友會》宣傳：提醒外防疫情輸入（有片）

揭陽市2例，其中8歲女患者，為廣州市新冠肺炎4月2日確診境外輸入關聯病例的女兒，其母經營的美食店顧客多為外籍入境人士。女童潛伏期內（3月20至25日）住在美食店，26日在廣州市由其母親交朋友經營的照相館上網學習托管，4月2日晚，被送至惠來縣集中隔離場所隔離觀察，4日轉揭陽市人民醫院隔離治療，市疾控中心核酸檢測陽性，為揭陽市首例境外輸入關聯新冠肺炎確診病例。

另一名3歲男患者，3月31日後，每天均與該女童同住，4月3日，在惠來縣集中隔離場所隔離觀察，4日在揭陽市人民醫院隔離治療，市疾控中心核酸檢測陽性。

以上2名病例共追踪到12名密切接觸者，均在集中隔離場所隔離觀察，新冠病毒核酸檢測陰性。病例的居留場所已進行消毒。

【肺炎疫情】有人從頭到尾無症狀！隱形感染者病毒檢測 卻可持續三周陽性

【新冠肺炎】滬抗疫專家：10月將是新冠疫情低谷 但還有高峰

【肺炎疫情】鍾南山料內地疫情不會出現第二波高峰

袁國勇今日（５日）接受商台訪問時提到，一波波的疫情會持續下去，直至出現有效疫苗，或者群體6至8成人有免疫抗體，才會停止。本港防疫措施要隨疫情改變，包括視乎內地情況，決定是否要增加或減少關口限制措施等。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l