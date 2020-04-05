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【新型冠狀病毒】清明小長假遊客迫爆黃山景區　連續兩日提早封門（有片）

社會熱點 16:53 2020/04/05

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内地疫情趨緩，不少人趁清明連假外出。安徽黃山市文化和旅遊局早前宣布，本月1日至14日期間，黃山風景區免費對外開放，卻因而造成人滿之患。景區周六（4日）至周日（5日）連續兩天因入場遊客人數已達上限，宣布提早截流。

景區周六連發2個公告，其中首個公告於上午9時22分發出，內容指景區入山人數已達遊客流量限制的80%，即將採取限流措施。大約1小時後，景區再發公告，指景區入山人數已達2萬人流量上限，決定停止售票，並呼籲遊客選擇其他旅遊路線，或改日遊覽。

而黃山風景區管委會今日7時39分又宣布，景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止遊客入園，請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山，這是黃山風景區連續第二日早上「封門」。

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清明假期遊客迫爆黃山景區

網傳畫面可見，黃山景區內的部分區域，特別是棧道的遊客相當擠逼。據景區消息稱，景區轉乘中心遊客眾多，主要是需要核對健康碼、量體溫等疫情管控措施，導致遊客流通較正常慢。

據了解，黃山景區為應對遊客人潮，從上周六開始開放南大門集散中心和南大門分中心兩個轉乘點，以分散購票上山的遊客。景區客運公司亦安排120輛旅遊巴，每小時可單程運送5300名遊客，又開放8條健康碼核對通道。同時，兩個換乘點分別設置紅外線熱像儀，一旦發現遊客體溫異常，會立即自動報警。

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責任編輯：游昊雲

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