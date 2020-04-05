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【新冠肺炎】「 他們在埋葬Pokémon」 法國記者評中國悼念活動捱轟

社會熱點 17:07 2020/04/05

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐全球，在中國就有超過8.1萬人確診、逾3300人死亡。中國昨日舉行全國性哀悼活動，有法國電視台轉播相關畫面時，據報傳出該台專欄記者的評論聲「他們在埋葬Pokémon（寶可夢，港稱寵物小精靈）」，被轟種族歧視。該記者及電視台先後道歉，記者並遭停職一周。

中國駐法國使館發言人表示，涉事記者發表不當言論，表示強烈不滿和譴責，注意到對方已公開道歉。

法國BFMTV電視台當地時間周六（4日）播放中國各地為新冠肺炎死者默哀的新聞時，記者Emmanuel Lechypre低聲評論：「他們正在埋葬Pokémon。」沒想到麥克風沒關，這段話被直播出去，觀眾聽得一清二楚。

昨日是清明節，中國昨日舉行全國性哀悼活動，悼念新冠肺炎疫情死者。

據內地傳媒有說法稱，因寵物小精靈的主角比卡超是黃色，故在歐美被用來做「黃種人」的代稱。還有一種解釋是，歐洲人覺得中國人長相幼稚，很「卡通」，所以喜歡拿動漫來形容中國人。

中國使館強烈譴責 涉事記者停職一周

節目播出後，網民砲轟BFMTV電視台與Emmanuel Lechypre種族歧視，是令人震驚的麻木不仁。記者致歉，表示自己不知道當時麥克風沒關，「我向中國的病毒受害者致敬。當我以為麥克風已關閉時，這些不適當的評論已經播出。致以誠摯的歉意」。

BFMTV亦在Twitter上道歉，指「今天上午無意間發表了完全不合時宜的言論之後，我們向觀眾表示誠摯的歉意」。該台之後再發聲明，指因發表不恰當的言論，BFMTV和BFM BUSINESS頻道決定將新聞記者Emmanuel Lechypre停職一周。

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中國駐法國使館發言人表示，法國BFM電視台一位評論員在這一時刻發表不尊重逝者的言論，是很不合適的；大使館對此表示強烈不滿和譴責。已注意到他本人和電視台已就此公開道歉。

該發言人稱，疫情無國界，中方悼念在中國、法國及全世界因疫情失去生命的人，反對任何形式的種族主義和歧視言行。強調抗疫需要國際社會共同努力，盼所有人能團結互助，共同贏得這場戰鬥。

責任編輯：伍樂

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