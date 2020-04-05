【新型冠狀病毒】袁國勇批病毒源於食野味 稱中國人應學德國公民意識

上月初在報章撰文批新冠肺炎「乃中國人劣質文化之產物」、食野味的「陋習劣根」才是病毒之源的香港大學微生物學系講座教授袁國勇，今早出席電台節目時，再批評有人進食野生動物才形成新病毒。他又讚揚德國公民意識和紀律與日本一樣非常強，當地檢測數量多、死亡率低、控疫佳，「是中國人該學的」。



袁國勇上月中在《明報》以〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉為題撰文，狠批「美方先播毒」的說法「毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方」，指出此病毒「乃中國人劣質文化之產物」，食野味的「陋習劣根」才是病毒之源。

他當時指出，若不改正，10多年後必現沙士3.0，惟遭強烈批評後即晚撤回文章，更一日內為文章兩度致歉，而行政會議成員湯家驊也就此批袁國勇「一世英名一朝喪」。

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▲ 袁國勇批評有人進食野生動物才形成新病毒

事隔半個月，他再在電台節目批評食野味的「陋習劣根」。他指出，今次疫情爆發源於人類不尊重生命，本來有豬牛羊雞鴨食用，仍要進食野生動物，令牠們聚集和交叉感染，病毒因而基因洗牌及重組，形成新病毒，「搞出咁大件事」。

他更相信，若內地復工復產，或為香港帶來新一波傳播。他解釋，廣東近日的5宗源頭不明的個案，很可能從歐美或英國等地返回內地的人「逆向輸入」內地，相信內地會掀起新一波疫情，香港亦可能由內地傳入的新一輪個案。而這循環會持續至有效疫苗面世，或全港群體免疫力達60%以上才會停止。若內地疫情越趨嚴重，本港可能要加強防控內地口岸的措施。

另一方面，袁國勇也表示，德國公民意識非常強，今次疫症死亡率低，做到的檢測數量高，疫情控制得很好，日本人的公民意識亦一樣高，認為中國人應該學。他呼籲，大家應盡地球村公民責任，不要花錢和時間做不應該做的事，才可在地球村安穩生活下去。

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責任編輯：游昊雲

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