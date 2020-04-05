Zoom認客戶數據曾分流中國 美多間學校及機構停用

視頻會議軟件公司 Zoom 的安全問題再受質疑，Zoom在3日承認，曾錯把數以千計用戶的會議分流到中國兩家數據中心處理，強調已盡快修正漏洞，並無政府客戶受影響，而美國多間學校及機構則停用該系統。

Zoom行政總裁袁征曾表示，客戶的聯繫會採用客戶所在地鄰近的數據中心，只有在數據傳輸擠塞時，才會使用第二層數據中心，換言之北美用戶理應用北美數據中心。

不過，Zoom3日發聲明指，由於2月份流量急升，Zoom錯把部分用戶分流到中國數據中心，形容是「非常有限的情況」，已盡快修正漏洞，無政府客戶受影響。袁征也公開道歉，稱Zoom在90内會暫停任何新功能開發，專注安全和隱私問題。

▲ 視頻會議軟件公司 Zoom 的安全問題再受質疑

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Zoom在中國擁有重要業務，包括一個擁有700多名員工的研究開發部門。Zoom近日爆出連串隱私問題而受批評，包括將用戶數據發送到Facebook，錯誤地聲稱該應用程序具「端到端加密」。

部分批評者亦擔心在Zoom進行的會議或會遭北京監聽，Zoom上周五發聲明前，加拿大多倫多大學的Citizen Lab發表最新研究就指，Zoom的加密金鑰似乎有傳送到北京的伺服器。

在安全憂慮持續下，紐約市教育部門發言人Danielle Filson日前呼籲市內多間學校，基於保安理由應盡快停用Zoom，並安排學生及教職員過渡至有恰當保安措施的微軟團隊；美國太空總署亦已停用該系統。

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責任編輯：游昊雲

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