馳援歐美 北京亡羊補牢與西方關係 （訂戶專享）

自新冠肺炎疫情全球大流行後，中國和美歐等國家的外交舌戰不斷。不過，昨天傳出歐美多國「爭搶」中國製造及援助的醫療物資，似為陷入低谷的中國與西方關係帶來轉機。

CNN報道，紐約州州長科莫對中國援助的1000部呼吸機表示感謝。據悉，這1000部呼吸機是通過阿里巴巴集團董事局副主席蔡崇信和其妻子的個人基金會捐贈的。二人總共為紐約捐贈了260萬個口罩、17萬個護目鏡和2000部呼吸機。

英國政府亦透露，維珍航空公司剛剛從中國運回一整飛機的防護物資，包括︰300部呼吸機、3300萬個口罩、100萬雙醫療防護手套等。與此同時，法國從中國訂購接近20億個口罩，而且還在繼續增加定單。

自疫情爆發並在全球流行後，中國與西方國家，特別是與美國罵戰不斷。也令各方輿論擔心中美新一輪衝突一觸即發。

互指病毒來源 中美矛盾一度升溫

中美因疫情主要在三方面交惡。一是美方將疫情爆發歸咎於中方早期隱瞞。而中方則反駁稱，早在1月3日開始，中方已經定期向美方通報。美方的做法是為本國疫情失控找替罪羊。

二是中國外交部發言人趙立堅早前在推特（Twitter）上質疑，病毒可能最早是在去年夏天武漢軍運會時，由美軍運動員帶到武漢的。此舉激怒美國總統特朗普，以致他一度以「中國病毒」稱呼新冠肺炎，還擊中方指控。

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三是對中國生產的醫療物資，如檢測劑、口罩，遭到美方及歐洲多國指摘質量差。

基於雙方因疫情產生的矛盾升溫，美國部分民間團體更在美國法院提起訴訟，要求中方賠償疫情損失百億。

針對中美因疫情責任引發新的口角，中方內部也有聲音不滿外交部發言人趙立堅的「甩鍋」行為，中國駐美大使崔天凱就直言所謂病毒來自美軍的說法「瘋狂」。

事實上，無論中外，愈來愈多的聲音呼籲中美合作、全球合作才是解決當前危機的唯一出路。上周五，90多名美國知名學者和前政府高級官員聯合發出公開信，呼籲美中合作，共同應對新冠病毒帶來的全球性危機。

而中方在本國疫情暫緩，盡快釋出善意，加強國際援助，對當前疫情嚴重的歐美國家雪中送炭，可謂是化解彼此矛盾，修補雙方關係的難得契機。

昨天，中國商務部強調中國不會限制醫療物資出口。相信中方正向這方面努力。

本報記者：嚴正

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