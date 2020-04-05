【新冠肺炎】台灣玩家稱「武漢肺炎」被封號10年 台代理與大陸遊戲商終止合作

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）稱呼爭議延伸至遊戲界。台灣傳媒報道，有台灣玩家在大陸線上遊戲「劍俠情緣叁」聊天提到「武漢肺炎」，遭大陸玩家截圖並檢舉，因而被封號10年。該遊戲的台灣代理商表示，堅持維護台灣玩家的發話權益，最終雙方終止合作。

中央社報道，涉事遊戲「劍俠情緣叁」，由大陸遊戲發商西山居工作室製作，台灣伺服器由網銀國際代理。昨日大陸舉行全國哀悼日，悼念疫情死者，該遊戲公告在上午9時至11時30分進行臨時停機維護。

在遊戲恢復後，有玩家在聊天時提到「到底該怎麼稱呼武漢肺炎病毒」，有人回應「好的，中國武漢肺炎」，遭大陸玩家截圖並向大陸原廠檢舉，導致有台灣玩家被封鎖帳號10年，還有多名玩家也被禁言。

台代理：堅持維護台灣玩家發話權益 陸廠商：嚴肅處理

西山居工作室後來在官方微博表示，發現「劍俠情緣叁」台灣伺服器的聊天頻道中，「有用戶惡意發表有關疫情的不當言論」，對此表示譴責，並要求台灣服務代理商立即整改，並指「 在大義面前，底線不容觸碰！ 西山居對此必將嚴肅處理！」

台灣代理網銀國際今日發表聲明，稱堅持維護台灣玩家的發話權益，「原廠如果堅持要規範不合台灣既有的言論環境，我們將不惜終止合約，停止與中國廠商的任何商務合作。」

西山居工作室之後公告，停止與網銀國際的合作。網銀國際亦在遊戲官網宣布，「劍俠情緣叁」台灣伺服器將於5月5日中午12時停止營運。

責任編輯：伍樂

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