【新型冠狀病毒】自行服藥缺席檢測 京女隔離期暪報症狀致重症留醫

▲ 北京市疾控中心副主任龐星火提醒，新型冠狀病毒疫情下，在醫學觀察期間出現任何身體異常，均要及時如實報告健康狀況，否則可能延誤治療時機，甚至增加傳染他人的風險。

中國新型冠狀病毒肺炎境外輸入或關聯病例頻現，為防控疫情敲響警報之際，有自英國倫敦返回北京女子，於隔離期間出現症狀，卻未有向工作人員報告其健康狀況而自行服藥，結果於隔離結束回小區後確診，導致延誤治療，就診時已發展為重型病症，須進入重症監護室治療。

延誤治療時機 甚至增加傳染他人風險

該名女確診者，去年9月前往英國倫敦探親，至上月20日，與丈夫乘坐國航CA938航班到達北京首都機場。抵京後，夫妻經海關檢疫，申報健康無異常，遂至集中醫學觀察點進行隔離觀察。25日，隔離點動員隔離觀察人員進行新冠病毒核酸檢測，夫妻均未參加。30日晚，該女士出現咳嗽、咳痰、噁心、精神不振等症狀，自行服藥，在工作人員詢問其健康狀況時未報告。

4月3日，夫妻解除隔離，由集中隔離點車輛轉運至市內集散點，後由家人駕車接回小區，在小區保安處出示隔離證明、進行登記、測體溫後回家。惟患者當晚出現高燒，達39℃，4日上午由家人駕車送至北京朝陽醫院就診，採集患者標本進行新型冠狀病毒核酸檢測，結果呈陽性，即由救護車送至定點醫院治療。結合患者境外旅居史、肺部影像、血液檢查等診斷依據，4日診斷為確診病例，臨床分型為重型。已對密切接觸者採取相應管理措施。

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北京市疾控中心副主任龐星火表示，患者在隔離觀察期間出現症狀，在工作人員詢問時未報告，導致延誤治療，就診時已發展為重型病症，進入重症監護室治療。龐星火提醒，在醫學觀察期間出現任何身體異常，均要及時如實報告健康狀況，否則可能延誤治療時機，甚至增加傳染他人的風險。

為了盡量減少傳染病的社會傳播，自3月25日零時起，所有從北京口岸入境人士不分目的地，全部就地集中隔離觀察，並進行核酸檢測。

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此前，法國當局警告服用布洛芬（ibuprofen）等止痛消炎藥，恐惡化新型冠狀病毒肺炎症狀，世界衛生組織（WHO）其後建議，出現類新冠肺炎症狀者，切勿自行服用非類固醇消炎藥布洛芬。

責任編輯：伍樂

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