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【新冠肺炎】台灣將腹瀉列入通報定義 有相關旅遊、接觸史需採檢

社會熱點 23:08 2020/04/05

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球，患者可能會有發燒、咳嗽、頭痛等病徵，亦可能無症狀。近日台灣發現確診病例中，有腹瀉症狀的患者明顯變多，決定將腹瀉列入通報定義，若同時有相關旅遊史、接觸史者，需要採檢。

台灣中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今日表示，專家小組昨日召集會議，討論新冠肺炎腹瀉症狀是否納入通報定義。

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據他稱，在3月31日前，台灣322宗新冠肺炎確診患者中，僅19人出現腹瀉症狀，佔6%，確診者主要症狀以發燒、咳嗽居多。但從4月1日至4月3日起確診的26人中，就有5人有腹瀉，佔19%，高過先前。

喪失嗅覺、味覺患者增加

他指出，先前已經發現嗅覺、味覺喪失症狀者也有增加。3月24日前，216名確診者中，僅5人有味嗅覺喪失問題（2.3%），但3月25日至4月3日的132人中，就有29人出現味覺或嗅覺喪失，佔22%。
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張上淳表示，腹瀉和味覺、嗅覺喪失都列入通報定義；但因腹瀉者相當多，須有相關旅遊史和接觸史才需採檢；味覺和嗅覺喪失者相對少數，可循社區擴大採檢管道，有症狀就可採檢。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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