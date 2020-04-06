▲ 【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國，特朗普封關慢三拍致疫情失控。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）重創美國，美國總統特朗普雖多次表明自己對中國祭出旅行限制，有助遏止病毒傳播，但紐約時報引述數據顯示，自去年底疫情為世人所知、2019年除夕之後合共43萬人從中國直飛美國。但特朗普政府對防堵疫情傳入，卻顯得動作太慢。

紐約時報（The New York Times）報道，根據一份對美、中兩國數據的分析，中國官方去年12月31日向國際衛生官員通報境內爆發不明肺炎疾病後，至少43萬人從中國搭乘直航班機入境美國。當中近4萬人是在特朗普祭出旅行限制後的2個月內從中國入境。

特朗普曾誇口旅行措施 能阻病毒傳入

報道指出，今年1月從中國抵美的乘客國籍各異，入境機場遍布洛杉磯、三藩市、紐約、芝加哥、西雅圖、新澤西州紐華克（Newark）與底特律等各大城市。其中數千人是從新冠肺炎疫情原點武漢直航赴美。當時美國公衛官員才剛開始評估美國的疫情風險。

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美國雖於2月2日開始實施旅行限制，但美國公民與一些人仍可豁免。數據顯示，過去這周還是有乘客從北京搭機前往洛杉磯、三藩市與紐約。

整體而言，自2月2日起，從中國啟程抵美班機共計279架次。而且經訪查發現，篩檢程序並不一致。

特朗普曾多次表明自己的旅行措施遏止病毒在美國傳播。3月31日他在簡報會上表示：「我確實認為我們非常早動作，我也認為我們非常聰明，因為我們阻止了中國。…那或許是我們到目前為止所做的最大決定。」

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但紐約時報對航班與其他資料的分析顯示，這些旅行措施就算有效，頒布時間可能還是太晚，無法防堵來自中國的疫情。最近有衛生官員發布聲明指出，多達25%感染者可能沒有任何症狀，更凸顯美方速度太慢。

許多傳染病專家懷疑，華盛頓州1月20日出現美國確診首例後，病毒可能已在美國傳播數周但未被察覺，而且持續被帶進美國。事實上，沒有人知道病毒最初於何時抵達美國。

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責任編輯：伍樂

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