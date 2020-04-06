▲ 【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，新冠肺炎疫情自去年12月首度出現後，中國、歐美等全球逾百國家累計逾百萬確診病例，數萬人死亡；儘管疫苗研發遙遙無期，但一些科學家目前正在通過臨床實驗，來證實卡介苗是否可有效預防新冠病毒。

卡介苗是一類使用了約100年的古老疫苗，主要被用於預防結核病，即俗稱的肺癆，同時還能抵抗禦醫其他類型的傳染病。

各國死亡率 與卡介苗接種率似有關聯

在結核病常發的國家，常推薦健康的嬰兒在出生時候儘快接受一劑量的卡介苗注射。但全球目前各國的卡介苗政策不同，可分成全民接種，推薦接種、或不再推行等幾種。但研究人員最近注意到卡介苗接種與否與新冠病毒死亡率之間可能存在着某種反比例的關係。

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醫學數據發現，那些低疫苗接種國，主要就是歐美，疫情中爆發得也相對更嚴重。而在東亞（除疫情爆發地中國外）其他疫苗強制接種國，比如日本和韓國，疫情雖曾爆發，但相對歐美地區要平穩得多。

而普遍接種，且仍在卡介苗有效保護期內的兒童，在此次疫情傳播中被普遍倖免也從側面引起關注。

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針對這個研究結果，在找到專門針對冠狀病毒的有效疫苗前，為了爭取時間，目前有多個國家已經或者正在進行臨床實驗以證實卡介苗是否具有抵抗，至少能部分抵抗新冠病毒的效果。

日本：效果未知 暫不推薦使用卡介苗治療

荷蘭準備對1000名醫護人員進行卡介苗試驗，澳洲的目標則是4000人；德國多家醫院開展了一項基於卡介苗的大規模疫苗試驗，其中將包括老年人和衛生工作者，這是罹患新冠肺炎最高風險的兩個人群。

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比利時醫學新聞網站「專家（LeSpécialiste）」強調說，卡介苗疫苗「不能直接預防新冠肺炎，但可以增強免疫系統」，而且「受感染的人減少了，受感染的人也減少了不太嚴重的感染」。

法國，英國、美國、丹麥、日本也在積極觀察，做相關準備。

但其有效性的結論只能通過嚴格的臨床試驗來證實，預計3個月後研究人員會審查結果，以確定是否採取卡介苗的療法。

外電報道，如果臨床試驗證實其有效性，卡介苗將很快被使用來降低病毒感染人員的癥狀和死亡率。或許可以為控制疫情帶來一線曙光。

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責任編輯：鄧國強

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