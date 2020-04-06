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口罩點解咁貴？連口罩機調試員薪金都暴增10倍

社會熱點 10:26 2020/04/06

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新冠肺炎疫情之下，有些人逆勢成為搶手人才。中國的口罩機調試員近來異常忙碌，一晚只睡4個小時，月薪也從過去的1萬元（人民幣，下同）左右，到現在有廠商喊出天價10萬元。

經濟觀察網報道，口罩需求暴漲，也讓口罩機調試這個冷門又細分的工種變得炙手可熱。報道說，疫情期間，絕大部分口罩生產企業臨時倉促轉產，並未將機器調試問題考慮在內，調試維護便成了購買口罩機廠家面臨的最大難題，有經驗的調試員成為稀缺人才。

口罩機調試這個冷門又細分的工種炙手可熱

口罩機在組裝之後，必須由技術工人調試，才能確保正常生產。而口罩機生產的速率、良品率等核心性能，也必須經過口罩生產企業的日常調試與維護才能實現。

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從事自動化行業16年的口罩機調試員高麥，和幾名同事一起在東莞和40多台口罩機「奮戰」，他在2日受訪時說，這幾天他每天只睡3到4個小時。他的團隊每天接到全國上百通詢問電話，多數是跨界生產口罩機的廠商。

口罩設備不是單台機器，需要多台機器的配合完成不同的工序。高麥說，口罩機調試的關鍵包括整型、折疊、鼻梁線、超聲波調節的力度、切刀切的位置等等。

這些調試員以團隊方式工作，在同一家廠內，2到3天可以調試好一台，調順了一天能處理2到3台機器。

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東莞一家設備生產商負責人李尚說，一般情況下，傳統的口罩機調試師傅薪資在每個月8000到1萬元左右。但近兩個月，廠家對外援口罩機調試員開出了高價。「最瘋狂的時候有人開出每月10萬的天價。」也有遠在東北遼寧省的客戶請他找調試的老師傅，價格可以出到一天3萬元，但是要求一定要調好。

高麥也說，前段時間人員更緊缺的時候，一台機器的調試費能開到5萬元一台，現在老師傅迅速帶出新人，人員較多了，調試一台是3萬元左右，小機器是2萬元。

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責任編輯：游昊雲

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