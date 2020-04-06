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【新冠肺炎】南韓首現單日無內地客出入境 中韓建交後首次

社會熱點 11:17 2020/04/06

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受新冠疫情影響，本月4日（上周六）沒有中國旅客出入境南韓，為兩國自1992年建交來首次。

韓聯社引述法務部統計數據，指本月4日，由內地入境和離境返華的中國旅客人數 （含乘務員）為零，而疫情前，日均達3.3萬人次。此外，當日自華入境和離境赴華的南韓旅客也僅為37人和27人。

分析認為，南韓2月4日起限制持中國湖北省簽發護照和武漢總領事館簽發簽證的中國旅客入境以來，中國旅客人數直線下降。法務部相關人士表示，這是政府實施嚴格管控措施所發揮的作用。

今年1月，中國旅客日均出入境南韓人數分別為1.8萬和1.5萬人次。近一周內，單日出入境最高紀錄分別僅為175人次 （4月1日）和464人次 （3月29日）。

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責任編輯：蒯宇澄

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