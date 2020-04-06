【中國經濟】林毅夫：內地今年GDP有條件估增3至4% 倡發消費券振經濟

中國著名經濟學者、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫近日在中國發展高層論壇中預測，內地今年GDP有條件估增長3%至4%，又建議發放消費券保護家庭消費。

他指出，受疫情影響，中國首季經濟增長在-6%到-10%之間，二季度也可能在1%上下，全年增長主要依靠第三和第四季度由投資拉動的反彈，如果能達到10%，那麼，全年的增長率會在3%至4%之間。

▲ 林毅夫指出，內地今年GDP有條件估增長3%至4%

他強調，考慮到疫情防控需要常態化和全球金融經濟的不確定性，今年勉強達到5%或更高的增長目標，也許不是最好的選擇；在全球經濟負增長的情況下，能達到3%至4%的增長，已經是很了不起的成績。

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他認為，針對今次疫情對中國經濟造成的衝擊，相對投資拉動，中國應該更多的去支持家庭和中小企業。如果疫情和封城措施持續，加上國外出口市場的倒塌，大多數中小企業很難生存。他說，城市地區失業率已快速上升，將連帶導致許多農村家庭和低收入人群遭受重創。

他說，中國的經濟增長必須依賴國內市場和需求。過去政府應對經濟危機主要靠投資拉動，但這次需要同時保護家庭、保障消費，幫企業渡過難關。

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因此，他認為發放消費券比直接發放現金更有效，因人們拿到現金或不會去消費，所以不會直接轉化為需求，認為應向城市貧困戶、低收入家庭、失業人群和受影響的復工人員提供消費券，可以根據地區和月份不同，作出相應調整。

至於資金來源方面，林毅夫表示，應允許政府負債率上升，之前中國政府把每年的財政赤字控制在GDP的3%以內，而當前遭遇供給和需求雙重壓力，今年應該允許政府財政赤字率上升到3%以上，甚至增加2至3個百分點。

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責任編輯：游昊雲

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