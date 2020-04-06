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【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成　或數月內推出抗新冠病毒 

社會熱點 12:04 2020/04/06

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【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成，或數月內推出抗新冠病毒。

新冠肺炎疫情蔓延全球，已經造成逾百萬人確診感染，數萬人死亡。但疫苗的研發需要時間，專家估計，最快也要一年到一年半才能上市。有德國傳染病專家與疫苗大廠合作，從「提升免疫力」的方向著手，研製新版卡介苗－－也就是改良版的「百年結核疫苗」，目前正在做實驗；因為其安全性無虞，如果成功，可以很快量產上市。

【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗

卡介苗是一類使用了約100年的古老疫苗，主要被用於預防結核病，即俗稱的肺癆，同時還能抵抗禦醫其他類型的傳染病。而荷蘭、法國，英國、美國、丹麥、日本等國專家，都發現卡介苗對抗新冠肺炎似乎有一些效用。

百年卡介苗被發現有助抗疫

其中，德國更有專家正在研究改良傳統卡介苗，擬用於抗新冠肺炎。

【肺炎疫情】接種首批疫苗者解除隔離 低燒頭痛後變正常

【新冠肺炎】中國正與英美德研發疫苗 科技部：堅持國際合作

據稱，新冠肺炎傳染性強，雖然各國專家早已積極研發疫苗，但最快也得等一年到一年半才能上市，中間的空窗期又該怎麼辦？專家紛在找替代疫苗。

美國有線電視CNN報道，孕育出18名諾貝爾獎得主的「德國科學搖籃」馬克斯普朗克研究院，有專家想出了臨時備案。

【新冠肺炎】疫苗測試大揭秘：打完針發低燒頭暈肌肉痛後好轉

【新冠肺炎】上海據報研發人源細胞疫苗 科學家已親試第一針

德國傳染病生物學家考夫曼表示，「人們發現卡介苗對其他傳染病，能產生免疫能力，包括引起肺部疾病的病毒，而新型冠狀病毒就是其中之一。」

考夫曼表示，「我們提出的解決方案，介於更高免疫力和防護力中間，可以在真正的疫苗問世前，幫助處於高感染和疾病風險的人。」

【新冠肺炎】上海據報研發人源細胞疫苗 科學家已親試第一針

【新冠肺炎】解放軍研製疫苗取得重要階段成果 南韓發現新冠病毒抗體

卡介苗有近百年歷史，一直是人類對抗結核菌的藥物，在香港及台灣等許多亞洲地區，新生兒普遍都會施打卡介苗來預防肺結核。

「希望至少能減少重症發生機率」

而普朗克研究院早在幾年前完成研發的新版卡介苗「VPM1002」，據稱有提升免疫力的功效，專家認為，應該可以暫時用來對抗新冠肺炎。

【神州快訊】天津大學實驗室研發出新冠病毒口服疫苗 

【新冠肺炎】開發疫苗不遠？北大專家潑冷水：半年內可能性是零

考夫曼表示，「我們希望至少能減少重症發生機率，另外也期待能減輕整體症狀。」

報道指，由於新版卡介苗的臨床實驗早已近乎完成，因此藥物的安全性有一定保障，現在只要在新冠肺炎患者身上做測試，一旦證明有效，花幾個月就可以立刻量產。

COVID-19疫苗年半後才問世  全球三大療法「頂住先」

世衛將新型冠狀病毒正名為COVID-19 疫苗預計18個月內面世

美國范德比大學疫苗專家沙夫納指出，「我們正在研發的疫苗是針對病毒本身，而（卡介苗）是激發免疫系統的疫苗，從而可以抵抗新冠肺炎病毒，是個非常好的主意。」

由於國際間陸續有研究探討，強制公民接種卡介苗的國家，新冠肺炎確診和死亡人數疑似較低，對此美國專家樂見其成。

內地治新冠肺炎3大「解藥」曝光  除清肺排毒湯還有這兩種

衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好  秘方曝光

責任編輯：鄧國強

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