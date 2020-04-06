【肺炎疫情】在美未成年留學生 中國駐美使館擬安排包機接回國

新冠肺炎蔓延全球，美國疫情不樂觀，華府預料本周面臨疫情高峰期，中國駐美國大使館今日發布通知，指計劃安排臨時包機，接載受影響留學生回國，現階段先開放給未滿18歲、父母不在身邊的中小學生登記。

機票和回國隔離費用自理

中國駐美國大使館網頁發布《關於就搭乘臨時包機意願進行摸底調查的通知》，指包機首先面向全美符合條件的中小學留學生開放登記。如安排臨時航班和包機，將根據可能的航空運載量，從保護弱小原則出發，按照登記人員年齡從小到大順序排序，優先安排小留學生乘機回國，機票和回國隔離費用自理。

通知指出，考慮到有一些留學人員、特別是未成年的小留學生面臨無法解決的實際困難，需要返回國內，國內有關部門正在積極考慮對疫情嚴重國家一些確有困難、急需回國的留學人員，採取逐步、有序方式，作出開通臨時航班和包機等相應安排。為妥善安排相關事宜，經駐美使館和各總領館協商，現就搭乘臨時包機意願進行摸底調查。

通知又指出，今次包機首先面向在美的中小學留學生，條件包括未滿18歲，父母未陪伴在旁，自願承擔回國過程中各種可能風險，並自覺接受乘機過程及抵達目的地後的各項檢疫安排，除未成年留學生外，監護人等其他人員不能陪同乘機。

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責任編輯：蒯宇澄

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