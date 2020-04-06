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【新型冠狀病毒】抗疫郵票發行突遭叫停 分析料因設計「政治不正確」

社會熱點 14:07 2020/04/06

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國家郵政總局日前宣告，明日將發行面值1.2元人民幣的紀念郵票《眾志成城 抗擊疫情》，詎料前日就宣佈「接上級部門通知」緊急叫停該郵票發行，新發行日期另行通知。分析指出，這或與郵票設計「政治不正確」有關。

國家郵政總局上月底在官網公佈，明日將特別發行《眾志成城 抗擊疫情》郵票一套，紀念全國抗擊新冠病毒肺炎「戰疫」，並連日在官微宣傳。郵票一套兩枚，面值1.2元（人民幣，下同），預計發行1,250萬套，與2003年發行的「抗擊非典」郵票數量相同。

郵票的「众」字被劈開

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這套郵票主色為黑白紅，右邊一枚為醫護大頭照，左邊一枚為其餘前線抗疫人員；兩枚上方有「眾志成城 抗擊疫情」八字，旁邊有中共黨徽。郵票未發行，炒價已漲至2,000元。

不過，當局前日卻突宣告郵票「接上級部門通知」要延遲發行。曾任央視調查記者的王志安在社交網轉發消息指，該郵票出問題，或與設計「政治不正確」有關。

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其中，包括沒用世衞為新冠病毒命名的COVID-19，而背景圖案又用武漢地標黃鶴樓，讓人聯想「武漢病毒」，此外郵票用大紅色的「众（眾的簡體字）」字，一旦使用撕下時，該字將一劈兩半，就像中共黨徽鐮刀斧頭被劈開。

翻查資料，郵票的其中一名設計師王虎鳴為郵政局郵票印製局主任設計師。其設計的郵票作品繁多，包括《北京申辦2008年奧運會成功紀念》、《中國神舟飛船首飛成功紀念》等，另一名設計師劉向平也曾於2003年設計《抗疫「非典」》郵票。

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