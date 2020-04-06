日本宮古島導彈部隊正式成立 用以抗衡中國

日本陸上自衛隊在沖繩宮古島基地，部署地對空及岸對艦導彈部隊近日正式成立並投入實戰運作，用以抗衡中國軍方艦機近年頻繁穿過宮古島海峽。基地司令指，有關部署展示日方堅決守護島嶼的意志。

駐地司令：展示日方堅決守護島嶼的意志

宮古島距離中日有主權爭議的釣魚島170公里，據日本《共同社》報道，宮古島駐地於去年3月設立，日本防衛省為了強化西南地區的防禦態勢，陸上自衛隊上月26日在當地部署了導彈部隊，包含新編制的1個中程地對空導彈部隊和1個反艦導彈部隊，將從宮古警備隊剛成立時僅380名自衛隊員，大幅增加到約700人。

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5日陸上自衛隊在宮古島屯駐地進行成立儀式，駐地司令、一等陸佐（相當於陸軍上校）佐藤慎二在儀式上訓示稱：「我們的部署展示了堅決守護島嶼的意志，將為填補南西地區部隊部署的空白助一臂之力。」

去年4月自衛隊被曝出在未向當地進行充分說明的情況下在該駐地保管導彈，彈藥暫時被撤至島外。陸上自衛隊計劃在明年3月末彈藥庫完工後再次運回。



圍繞南西諸島，2016年陸上自衛隊在沖繩與那國島部署了沿岸監視隊約160人，2019年在鹿兒島奄美大島部署了導彈部隊和警備隊約550人。此外還計劃在沖繩石垣島部署500至600人規模的導彈部隊和警備隊，2019年3月已開始施工修建駐地。

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責任編輯：伍樂

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