▲ 【新冠肺炎】蓋茨數十億美元資助研發新冠疫苗：只有此事能讓生活回復正常。

新冠肺炎全球肆虐，包括中國等各國仍未成功研發出安全疫苗。微軟（Microsoft）聯合創始人蓋茨（Bill Gates）稱，他的基金會將出資數十億美元，用於建設工廠，致力於開發最有前景的新冠病毒疫苗，以抗擊疫情。

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慈善家蓋茨是全球最富有的人之一，他表示，比爾和梅琳達基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）將與七家可能開發出疫苗的生產商合作建設這些工廠。蓋茨上周四參加《特雷弗·諾亞每日秀》（The Daily Show With Trevor Noah）時宣布了這一決定，他承認，會有數十億美元浪費在不成功的疫苗上。

擬對7家疫苗工廠提供資金

蓋茨稱：「我們早期投入的資金能加快疫苗開發。」他表示：「即便我們最後最多選擇其中兩種，但還是會對七家疫苗工廠都提供資金，這樣我們就不會浪費時間確定到底哪種疫苗有效，然後再建工廠。」

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蓋茨基金會的一位代表未立即回應美媒置評請求。該基金會在3月份曾宣布，提供1.25億美元的資金，以尋找開發新型冠狀病毒病的治療方法。

新冠病毒確診病例在周日超過120萬例，疫情最嚴重的美國和世界其他國家接診了大量出現肺炎症狀的患者。約翰霍普金斯大學的數據顯示，已有超過6.9萬人死於這種疾病。

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數十家製藥公司、大學和其他研究團體一直在開發疫苗或新型冠狀病毒疾病的治療方法。專家預計，疫苗開發可能需要一年至18個月的時間。

蓋茨稱：「只有一件事能真正讓我們完全恢復正常、能安心與很多人一起坐在體育館裡觀看比賽，那就是開發出一種疫苗，不僅要保護我們的國家，還要提供給全世界的人。」

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