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【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診

社會熱點 14:11 2020/04/06

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內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情趨緩，惟境外輸入病例仍持續，其中黑龍江省昨單日新增20宗確診，均從俄羅斯輸入。據了解，由於國際航班大幅減少，大量中國人取道俄羅斯陸路口岸回國，黑龍江省內與俄羅斯接壤的邊境綏芬河市防疫壓力超負荷。

20確診均從俄羅斯 經同一路線入境

內地昨新增39宗確診病例，其中約一半（20宗）為黑龍江境外輸入個案，均來自俄羅斯；另新增28例境外輸入無症狀感染，26例從俄羅斯輸入。截至4月5日，黑龍江省累計報告42宗境外輸入確診病例。

全部新增確診病例，都是從俄羅斯莫斯科搭乘航班到海參崴，然後再乘車，從黑龍江省東南部邊境城市綏芬河的公路口岸入境。

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內媒《第一財經》報道，在國際航班大幅減少、每周約130班航機後，大量中國人取道俄羅斯陸路口岸回國，綏芬河因而面臨較大的防控壓力。

在莫斯科學習和工作了十多年的張琳（化名）表示，目前走海參崴經綏芬河入境的基本上都是在莫斯科的中國人，「現在回去的這些人，大多是在莫斯科做貿易批發生意的，他們平時工作生活的環境都是人流量大且場所封閉，因此很可能是在莫斯科被感染的。」

張琳又稱，莫斯科現在帶口罩的比例大概有30%，大量中國人乘坐到海參崴的航班，同機的俄羅斯人多數沒有防護措施，這對同機乘客帶來的影響不小。

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入境人員驟增 綏芬河防疫超負荷

從海參崴到綏芬河，大概有220公里的路程。作為黑龍江省最大對俄口岸，綏芬河市已逐漸成為中國重要的俄羅斯商品集散地。市內聚集數百家俄貨實體店、7000多家俄貨網店及經營面積達5萬多平方米的俄貨批發市場。當地媒體報道，綏芬河全天候持續開關運行的陸路口岸，正身處嚴防境外疫情輸入的最前沿。

不過，綏芬河人口不到10萬人，酒店賓館很少，對外接待能力、承載力和容納空間都有限，現在已經是超負荷。而目前綏芬河公路口岸入境人員驟增，口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限的情況。

採新措施自保 用餐時間限2小時

當地口岸一名官員稱，不管是隔離酒店還是檢查都跟不上，黑龍江省商務廳曾與俄羅斯方面協商，本來決定昨日封關、今日開關一天，明日至13日再次封關。可是，這個決定在實施前一刻就決定不執行，原因是俄方要求繼續通關，避免有中國人在俄羅斯方面滯留。

封關不了，綏芬河今日宣布採取新措施減少社交接觸，防止疫情擴散，包括美髮業一律採取預約、暫停燙染，以及餐飲業單桌用餐時間不得超過2小時。

責任編輯：伍樂

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