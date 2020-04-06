【肺炎疫情】鍾南山：部分歐美國家非真正封城 措施不奏效

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）肆虐全球，歐美國家先後採取「封城」措施。不過，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，部分歐美國家「封城」措施並不奏效，因為並非真正封城。

鍾南山接受中國國際電視台（CGTN）的英語節目專訪時稱，歐美一些國家，沒有嚴格執行封城的具體措施，強調封鎖應該更深入、更嚴格，強調「社交距離」對阻止新冠病毒傳播的重要性。

【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

【糧食危機】多國封城抗炎 內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油（有片）

【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

他指出，沒有人能阻止、切斷這種疾病的傳播或感染，但可以盡最大努力抑制這種疾病的傳播，「所以這就是中國的成功所在」。

鍾南山曾表示，封城也不是關上城門後，一切萬事大吉，在城裡鶯歌燕舞，而是要以社區為中心，一絲不苟地做到：不聚會、不聚餐、不聚集。而中國這麼做能出效果，原則上其他國家也可以做到。

【肺炎疫情】鍾南山憂一些國家控制不了疫情 給全世界帶來災難

【肺炎疫情】鍾南山料全球疫情4月底出現轉折

【肺炎疫情】搵鍾南山睇病掛號費1300元 網友認為十分值

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l