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【肺炎疫情】鍾南山：部分歐美國家非真正封城 措施不奏效

社會熱點 15:22 2020/04/06

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）肆虐全球，歐美國家先後採取「封城」措施。不過，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，部分歐美國家「封城」措施並不奏效，因為並非真正封城。

鍾南山接受中國國際電視台（CGTN）的英語節目專訪時稱，歐美一些國家，沒有嚴格執行封城的具體措施，強調封鎖應該更深入、更嚴格，強調「社交距離」對阻止新冠病毒傳播的重要性。

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他指出，沒有人能阻止、切斷這種疾病的傳播或感染，但可以盡最大努力抑制這種疾病的傳播，「所以這就是中國的成功所在」。

鍾南山曾表示，封城也不是關上城門後，一切萬事大吉，在城裡鶯歌燕舞，而是要以社區為中心，一絲不苟地做到：不聚會、不聚餐、不聚集。而中國這麼做能出效果，原則上其他國家也可以做到。

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責任編輯：伍樂

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