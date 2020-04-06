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【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 中方曾稱幫助別國心意真誠

經濟脈搏 20:56 2020/04/06

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新冠肺炎肆虐全球，多國醫療物資短缺，美國有議員指稱中國以提供10億個口罩為條件，要求法國採用華為設備建設5G網絡。

中國外交部發言人華春瑩日前回應相關議題時表示，中國樂意分享抗疫經驗，但不會作為地緣政治的武器，又強調「中方幫助別國的心意是真誠的」，希望不被政治化解讀。

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曾任軍醫和急診科醫師的田納西州共和黨眾議員、國土安全監督委員會成員格林（Mark Green）日前接受霍士新聞（Fox News）訪問時透露，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）收到中國提議，假如法國採用華為設備來構建5G網絡，中國願意向對方提供10億個口罩。

格林又稱，全球各國是時候該清醒了，並修正對於中國的依賴。他其後在Twitter指出，美國的醫療資源主要由中國提供，現在必須增加「戰略庫存」，修正美國過往對中國的依賴。

目前，法國尚未開始推進5G網絡建設計劃，但法國最大電信運營商Orange在2月初表示，將選擇華為的歐洲競爭對手諾基亞及愛立信，作為合作夥伴。

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中國外交部發言人華春瑩日前回應西方有聲音認為，中國將新冠肺炎疫情轉變為地緣政治武器，以提高影響力時表示，疫情是一場突如其來的遭遇戰和阻擊戰，在戰鬥最激烈的時候，沒有誰會想到今後如何論功行賞，中國樂意分享抗疫經驗，但不會作為地緣政治的武器，又認為抗疫領導權不是靠吹就能吹出來的、靠爭就能爭出來。

華春瑩回應緩外醫療物資品質有問題時也曾表示，目前有很多國家透過外交渠道向中方提出商業採購需求，中國很多企業都在夜以繼日地生產，目的就是要為其他國家抗擊疫情，強調「中方幫助別國的心意是真誠的」，希望不被政治化解讀。

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責任編輯：伍樂

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