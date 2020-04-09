【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 華春瑩斥FAKE NEWS

新冠肺炎肆虐全球，多國醫療物資短缺，美國共和黨眾議員格林（Mark Green）當地時間周六（4日）指稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與國家主席習近平通話期間，收到中國提議，中國以提供10億個口罩為條件，要求法國採用華為設備建設5G網絡。

時隔數天，中國外交部發言人華春瑩昨晚主動在Twitter發文反駁稱，「格林是怎樣知道中法元首的通話內容？法國總統辦公室會告訴他嗎？ 」華春瑩直指這是帶有陰險意圖的假新聞（FAKE NEWS with sinister intentions）。

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曾任軍醫和急診科醫師的田納西州共和黨眾議員、國土安全監督委員會成員格林接受霍士新聞（Fox News）訪問時透露，法國總統馬克龍收到中國提議，假如法國採用華為設備來構建5G網絡，中國願意向對方提供10億個口罩。

格林又稱，全球各國是時候該清醒了，並修正對於中國的依賴。他其後在Twitter指出，美國的醫療資源主要由中國提供，現在必須增加「戰略庫存」，修正美國過往對中國的依賴。

目前，法國尚未開始推進5G網絡建設計劃，但法國最大電信運營商Orange在2月初表示，將選擇華為的歐洲競爭對手諾基亞及愛立信，作為合作夥伴。

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中國外交部強調：從來沒有設置任何條件

消息傳出正值中國一連3天清明節小長假，中國外交部例行記者會暫停。外交部發言人趙立堅周二（7日）在記者會表示，不知道該名美國議員有什麼依據，他的言論再次證明，美國個別政客為了破壞國際抗疫合作和中國同法國等國家的關係，不惜編造謊言、散佈虛假消息。

他指出，新冠肺炎疫情爆發以來，中法兩國元首已3次通話，體現雙方高度互信和中法關係的高水平，中法圍繞抗擊疫情開展緊密合作，出於雙邊友好和人道主義精神，中方已向法方提供了一批醫療防疫物資，並為法方在華採購醫療防疫物資提供便利，中國從來沒有為此設置任何條件。

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責任編輯：伍樂

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