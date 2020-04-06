  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 16:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】中國製造也不夠供應全球？蘋果宣布量產防護面罩

經濟脈搏 16:26 2020/04/06

分享：

科技巨擘蘋果公司（Apple）今天宣布，即將於每周生產百萬片透明面罩，給對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行疫情的醫護人員使用。

法新社報道，蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在推特（Twitter）張貼影片表示，蘋果已從世界各地取得2000萬片醫療用口罩，來幫助因應全球口罩短缺危機。

除此之外，他還表示，蘋果也自行設計透明防護面罩，且已在蘋果位於美國與中國的工廠量產。

庫克說：「我們計劃在本週結束以前出貨逾百萬枚（透明面罩）。」

他說，初期將把面罩分送至美國各地，但蘋果希望可以「迅速擴及」其他國家。

美國媒體TechCrunch報導，根據庫克說法，首批面罩本週稍早已送抵位於加州聖克拉拉谷（Santa Clara Valley）的凱薩（Kaiser）醫療機構。

繼時尚精品品牌普拉達（Prada）等數個全球企業應需求改造生產線來製作防護裝備後，蘋果也跟進。

美國疫情嚴峻，醫院設備短缺，總統川普上個月援用國防生產法下達行政命令，強制要求汽車製造商通用汽車公司（General Motors）生產對治療2019冠狀病毒疾病患者至關重要的呼吸器。

治療 疫情 美國 冠狀病毒 新冠肺炎 Apple

下一篇文章

【中國經濟】林毅夫：內地今年GDP有條件估增3至4% 倡發消費券振經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美關係】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利
【中美關係】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利
【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機 1小時漲價幾萬「炒家」發大財
【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機 1小時漲價幾萬「炒家」發大財
【中美關係】科技戰升級 美方擬收緊限制阻中國獲先進技術
【中美關係】科技戰升級 美方擬收緊限制阻中國獲先進技術
【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？
【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？
【新冠肺炎】同死亡人數無關！ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎
【新冠肺炎】同死亡人數無關！ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎
Zoom認客戶數據曾分流到中國 美多間學校及機構停用
Zoom認客戶數據曾分流到中國 美多間學校及機構停用