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【肺炎疫情】中國製造也不夠供應全球？蘋果宣布量產防護面罩（有片）

經濟脈搏 17:10 2020/04/06

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科技巨頭蘋果公司（Apple）今天宣布，即將於每周生產百萬片透明面罩，給對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行疫情的醫護人員使用。

新冠肺炎全球大流行，各國對醫療用品需求殷切，儘管疫情暫趨緩和的中國已增加生產及出口防護面罩、口罩、保護衣等用品，但各地依然供不應求。科技巨頭蘋果公司（Apple）今天宣布，即將於每周生產百萬片透明面罩，給對抗新冠肺炎大流行疫情的醫護人員使用。

法新社報道，蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在推特（Twitter）張貼影片表示，蘋果已從世界各地取得2000萬片醫療用口罩，來幫助因應全球口罩短缺危機。

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除此之外，他還表示，蘋果也自行設計透明防護面罩，且已在蘋果位於美國與中國的工廠量產。

庫克Twitter張貼影片　宣布這個計劃

庫克說：「我們計劃在本周結束以前出貨逾百萬枚（透明面罩）。」

他說，初期將把面罩分送至美國各地，但蘋果希望可以「迅速擴及」其他國家。

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美國媒體TechCrunch報道，根據庫克說法，首批面罩本周稍早已送抵位於加州聖克拉拉谷（Santa Clara Valley）的凱薩（Kaiser）醫療機構。

繼時尚品牌Prada等數個全球企業應需求改造生產線來製作防護裝備後，蘋果也跟進。

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責任編輯：伍樂

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