【肺炎疫情】中國製造也不夠供應全球？蘋果宣布量產防護面罩（有片）

▲ 科技巨頭蘋果公司（Apple）今天宣布，即將於每周生產百萬片透明面罩，給對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行疫情的醫護人員使用。

新冠肺炎全球大流行，各國對醫療用品需求殷切，儘管疫情暫趨緩和的中國已增加生產及出口防護面罩、口罩、保護衣等用品，但各地依然供不應求。科技巨頭蘋果公司（Apple）今天宣布，即將於每周生產百萬片透明面罩，給對抗新冠肺炎大流行疫情的醫護人員使用。

法新社報道，蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在推特（Twitter）張貼影片表示，蘋果已從世界各地取得2000萬片醫療用口罩，來幫助因應全球口罩短缺危機。

口罩呼吸機馳援歐美 中方欲「雪中送炭」修補西方關係

【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機 1小時漲價幾萬「炒家」發大財

除此之外，他還表示，蘋果也自行設計透明防護面罩，且已在蘋果位於美國與中國的工廠量產。

庫克Twitter張貼影片 宣布這個計劃

庫克說：「我們計劃在本周結束以前出貨逾百萬枚（透明面罩）。」

他說，初期將把面罩分送至美國各地，但蘋果希望可以「迅速擴及」其他國家。

【肺炎疫情】布拉格市長感謝台灣贈呼吸機 稱「中國物資要錢買 不是禮物」

【中國呼吸機】內媒：全球搶購中國製呼吸機 訂單排到6月後

美國媒體TechCrunch報道，根據庫克說法，首批面罩本周稍早已送抵位於加州聖克拉拉谷（Santa Clara Valley）的凱薩（Kaiser）醫療機構。

繼時尚品牌Prada等數個全球企業應需求改造生產線來製作防護裝備後，蘋果也跟進。

【口罩供應】560萬個，THX~歐盟主席公開謝台灣捐口罩

【口罩供應】10億個，THX～法國買天量中國口罩應急

美國疫情嚴峻，醫院設備短缺，美國總統特朗普上個月援用國防生產法下達行政命令，強制要求汽車製造商通用汽車公司（General Motors）生產對治療2019冠狀病毒疾病患者至關重要的呼吸器。

口罩點解咁貴？口罩機調試員月薪飆10倍至10萬

【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 中國官媒這樣評論（有片）

【肺炎疫情】德衛生部長：全球搶購中國口罩 有人大打出手

【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95

【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用

【新冠肺炎】援助別有用心？歐盟稱華為捐口罩沒不可告人動機

【中國口罩】中國每日生產多少N95口罩？副總理撰文披露：56萬個

華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響