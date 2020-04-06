  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】與SARS相比 鍾南山：中央政府這一次完全透明

社會熱點 16:48 2020/04/06

分享：

新冠肺炎疫情持續，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日表示，與2003年抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情相比，當時「有關部門是有隱瞞的」，但對抗新型冠狀病毒肺炎，「這一次中央政府是完全透明的」。

鍾南山4月1日接受深圳衛視專訪時，作以上表示。現年84歲的他，2003年曾領導抗SARS，也是中國這次抗擊2019新型冠狀病毒疾病疫情的領軍人物。

鍾南山：彙報一兩天後就採取行動

根據深圳衛視5日發布的專訪全文，鍾南山說：「這一次跟上次有很大不同。應該說17年前（SARS），我們的有關部門是有隱瞞的，這一次中央政府是完全透明的。」

他說，記得他們（專家組）彙報以後，也就一天兩天，全國就採取行動。一是「圍堵」武漢；二是全國的「群防群治」；三是透明，要求所有的城市都要通報疫情情況。第四就是強化對個體的檢測。「所以這個工作一做的話，我們就取得成功」。

鍾南山並表示，「比較欣慰的就是，我們那個時候在早期是有很多的議論，對我們國家的措施，包括一些對人的自由，對各方面的看法。現在回頭看，我們做法是對的」。

【肺炎疫情】鍾南山：部分歐美國家非真正封城 措施不奏效

【新冠肺炎】武漢周三解封 當局要求確保疫情不反彈逆轉

【肺炎疫情】搵鍾南山睇病掛號費1300元  網友認為十分值

鍾南山指出，在SARS以後，經過了一段時間的研究，後來慢慢就淡化了，研究隊伍也就不那麼強了。但認為這一次會有所就不同，不管是冠狀病毒還是其他的傳染病，都是很大的非常值得重視的一個教訓，「要是你早期不重視，它就會發展到全世界，影響整個社會穩定和經濟的發展，甚至人類的生存」。

指暴發地在武漢是事實 但起源地沒有結論

鍾南山還提到，關於病毒起源地仍沒有結論，他指，暴發地是在武漢，這是事實。但「起源就是表示這個病毒的上一代在什麼地方，現在有一些資料（說）在美國、在義大利，原來在2019年就有過這樣類似的情況，它們怎麼聯繫？只能是需要很多的搞病毒分子生物學的，或者進化樹的，經過科學訓練的人能夠把它搞清楚。」

【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗

【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成 或數月內推出抗新冠病毒 

【中美關係】新冠疫情加速中美脫鉤  中國或失全球化紅利

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【肺炎疫情】美90多名重量級學者前官員 籲中美合作抗疫化解危機
2020/04/05
【肺炎疫情】美90多名重量級學者前官員 籲中美合作抗疫化解危機
【新冠肺炎】南韓首現單日無內地客出入境 中韓建交後首次
今日
【新冠肺炎】南韓首現單日無內地客出入境 中韓建交後首次
【肺炎疫情】在美未成年留學生 中國駐美使館擬安排包機接回國
今日
【肺炎疫情】在美未成年留學生 中國駐美使館擬安排包機接回國
【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診
今日
【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診
【新冠肺炎】蓋茨數十億美元資助研發新冠疫苗：只有此事能讓生活回復正常　
今日
【新冠肺炎】蓋茨數十億美元資助研發新冠疫苗：只有此事能讓生活回復正常　
疫情 傳染病 經濟 鍾南山 人物 武漢 中國 美國 冠狀病毒 沙士

上一篇文章

【新冠肺炎】突改口稱無法支付隔離費 台女遭南韓強制遣返

下一篇文章

【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國 特朗普封關慢三拍致疫情失控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 中國官媒這樣評論（有片）
【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 中國官媒這樣評論（有片）
【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗
【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗
【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成　或數月內推出抗新冠病毒
【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成　或數月內推出抗新冠病毒
【新型冠狀病毒】袁國勇批病毒源於食野味 稱中國人應學德國公民意識
【新型冠狀病毒】袁國勇批病毒源於食野味 稱中國人應學德國公民意識
【新冠肺炎】「 他們在埋葬Pokémon」 法國記者評中國悼念活動捱轟
【新冠肺炎】「 他們在埋葬Pokémon」 法國記者評中國悼念活動捱轟
【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國 特朗普封關慢三拍致疫情失控
【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國 特朗普封關慢三拍致疫情失控