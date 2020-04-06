【肺炎疫情】與SARS相比 鍾南山：中央政府這一次完全透明

新冠肺炎疫情持續，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日表示，與2003年抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情相比，當時「有關部門是有隱瞞的」，但對抗新型冠狀病毒肺炎，「這一次中央政府是完全透明的」。

鍾南山4月1日接受深圳衛視專訪時，作以上表示。現年84歲的他，2003年曾領導抗SARS，也是中國這次抗擊2019新型冠狀病毒疾病疫情的領軍人物。

鍾南山：彙報一兩天後就採取行動

根據深圳衛視5日發布的專訪全文，鍾南山說：「這一次跟上次有很大不同。應該說17年前（SARS），我們的有關部門是有隱瞞的，這一次中央政府是完全透明的。」

他說，記得他們（專家組）彙報以後，也就一天兩天，全國就採取行動。一是「圍堵」武漢；二是全國的「群防群治」；三是透明，要求所有的城市都要通報疫情情況。第四就是強化對個體的檢測。「所以這個工作一做的話，我們就取得成功」。

鍾南山並表示，「比較欣慰的就是，我們那個時候在早期是有很多的議論，對我們國家的措施，包括一些對人的自由，對各方面的看法。現在回頭看，我們做法是對的」。

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鍾南山指出，在SARS以後，經過了一段時間的研究，後來慢慢就淡化了，研究隊伍也就不那麼強了。但認為這一次會有所就不同，不管是冠狀病毒還是其他的傳染病，都是很大的非常值得重視的一個教訓，「要是你早期不重視，它就會發展到全世界，影響整個社會穩定和經濟的發展，甚至人類的生存」。

指暴發地在武漢是事實 但起源地沒有結論

鍾南山還提到，關於病毒起源地仍沒有結論，他指，暴發地是在武漢，這是事實。但「起源就是表示這個病毒的上一代在什麼地方，現在有一些資料（說）在美國、在義大利，原來在2019年就有過這樣類似的情況，它們怎麼聯繫？只能是需要很多的搞病毒分子生物學的，或者進化樹的，經過科學訓練的人能夠把它搞清楚。」

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責任編輯：伍樂

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