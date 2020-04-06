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【全球大流行】駐美大使崔天凱《紐時》撰文　呼籲中美合作抗疫

國情動向 16:49 2020/04/06

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中國駐美大使崔天凱4月5日在《紐約時報》撰文，呼籲中美兩國人民應合作對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，而非相互指責。

崔天凱在文中指中國受到了疫情衝擊，付出了巨大犧牲。他感謝美國的朋友在這段困難的日子給予協助，現在是中國回報的機會。崔天凱表示雖然兩國在疫情上有分歧，但現在非相互指責，而是團結、協作和相互支持的時候，「我們與紐約和美國人民站在一起」。

崔天凱呼籲中美合作抗疫

美議員指稱中國用口罩換法國華為5G訂單 外交部

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他指出，中國派出了衛生專家前往各國提供協助，並向美國無償提供了大量口罩及醫療設備的支援。崔天凱亦指中國以負責任的態度提供疾病的最新消息，包括建立一個可讓所有國家連接使用的知識中心，讓中美兩國專家及衛生當局保持密切聯繫，交流知識和經驗。

崔天凱稱要向煽動種族主義和仇外的行為說不，因這種挑釁會削弱各國間的合作，而且還會播下猜疑和對抗的種子。最終可能使兩國人民，甚至整個世界處於因疫情失控造成的經濟後果的危險之中。

崔天凱認為中美兩國可在治療和疫苗合作研究方面領導國際，並向各國共享製藥技術，並協助醫療系統落後的國家，為全球衛生防疫作出貢獻。

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責任編輯：游昊雲

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