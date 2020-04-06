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【新冠肺炎】突改口稱無法支付隔離費 台女遭南韓強制遣返

社會熱點 16:57 2020/04/06

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南韓為防堵新冠肺炎疫情，4月1日起規定所有入境人士必須隔離14天。南韓法務部今天（6日）表示，一名台灣女遊客以無法支付140萬韓圜（約8900港元）隔離費用為由，拒絕入住隔離設施，遭強制遣返回台，是南韓政府首次以不配合入境防疫措施為由遣返外國旅客。

韓聯社報導，南韓法務部今天表示，一名30多歲的台灣女遊客，以觀光目的，4月2日經由仁川機場入境，當時同意支付隔離設施費用，但在隔天抵達指定隔離設施時表示無法支付費用，要求退房。隔離費用以兩周為基準，約需支付140萬韓圜。該女遊客4月5日晚間因拒絕配合防疫措施遭遣返回台。

根據南韓政府發布規定，4月1日起所有入境人士都必須隔離14天，至5日為止共有11名外籍人士拒絕配合而遭拒絕入境。

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根據南韓政府發布規定，4月1日起所有入境人士都必須隔離14天，至5日為止共有11名外籍人士拒絕配合而遭拒絕入境。

目前南韓疫情轉趨穩定，昨通報新增47例感染新型冠狀病毒（COVID-19）的確診病例，累計確診10284例。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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