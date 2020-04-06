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【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護

社會熱點 17:13 2020/04/06

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情最先在湖北武漢爆發，如今當地疫情大有緩和，將於本周三（8日）解封。有內地專家表示，武漢約有一、兩萬無症狀感染者，解封還要謹慎防護。

據國家衛健委通報，截至昨日，武漢現有確診病例574宗，當中有231宗重症。至於無症狀感染情況，截至前日武漢有682人尚在醫學觀察。

官方人民日報社旗下《健康時報》報道，由於疫情好轉，不少人警惕性有所下降，甚至出門不戴口罩。不過，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯認為，這有點危險，又指解封後人口流動更大，更要謹慎。

他表示，從近3天普查數據看，武漢的無症狀感染者佔0.15%-0.3%左右，即約有一、兩萬的無症狀感染者，雖然目前看來無症狀感染者傳染性較低，但總歸有傳染性，還是需要警惕。

一批小區遭取消「無疫」命名

值得注意，據湖北官方最新通報，武漢市「無疫小區」累計6988個，佔比98.4%，較3天前的上一次認定，「無疫小區」數量減少45個，佔比下降0.6%。70個小區因無症狀感染者等原因，被取消或暫停「無疫」命名。

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楊炯強調，「少聚集、戴口罩」是必要，即使要買東西、上班，也要遵守目前防控措施和規定。

他提醒，不排除新冠肺炎會像流感一樣長期存在的可能，因此要當流感來預防，「起碼這幾個月應該是這樣，小心一點為好」，疫情防控仍不能太大意，但也不能因為太緊張、恐慌而給生活帶來麻煩。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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