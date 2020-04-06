【新冠肺炎】高鐵乘客除口罩用餐惹衝突 警方稱禁食不現實

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情漸趨緩和，交通陸續恢復正常之際，有高鐵乘客日前因除下口罩用餐，引發周圍乘客不滿，發生言語和肢體衝突。鐵路警方認為，高鐵列車並無禁食規定，長途旅行需補充能量和水分，高鐵像地鐵那樣禁食不現實。

4月4日上午，高鐵G7060次列車行至上海到蘇州區間時，兩名約20歲女乘客因除下口罩吃東西，引起其他乘客不滿，要求2人立刻戴上口罩，雙方發生言語和肢體衝突。

現場片段顯示，一名男乘客情緒激動表示：「她摘了口罩吃東西，說了一遍還吃，怎麼就沒錯？」女乘警則表示：「人家吃個飯，不要太衝動。」但男乘客不罷休：「我一開始跟她講了，不要再吃，出去吃、等會兒吃，（但她）還在吃。」他還不停詢問對方「吃東西的目的是甚麼？」

乘警表示，雙方爭執過程中，其中一名女子拿手機對男子拍攝，此舉激怒男子，遂搶奪女子的手機，過程中還撞到女子的嘴角，有其他乘客開始指責男子做法。

不過男子就堅稱自己做法是為全車廂人士考慮，避免大家遭受感染。而兩名女子指出，列車並無明確規定不能吃東西。由於爭執雙方均認為自己沒有錯，列車抵達池州站後，3人被交接給派出所處理。

鐵路警方表示，長途旅行需補充能量水分，高鐵像地鐵那樣禁食不現實。疫情期間餐車暫不開放，旅客須在自己座位上就餐，建議錯峰吃飯。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l