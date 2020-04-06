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【新冠肺炎】高鐵乘客除口罩用餐惹衝突 警方稱禁食不現實（有片）

社會熱點 19:04 2020/04/06

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內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情漸趨緩和，交通陸續恢復正常之際，有高鐵乘客日前因除下口罩用餐，引發身邊乘客不滿，遭罵「想讓整個車廂的人都感染」，並發生肢體衝突。鐵路警方認為，高鐵列車並無禁食規定，長途旅行需補充能量和水分，高鐵像地鐵那樣禁食不現實。

4月4日上午，高鐵G7060次列車行至上海到蘇州區間時，兩名約20歲女乘客因除下口罩吃東西，引起其他乘客不滿，要求2人立刻戴上口罩，兩名女乘客聽取了意見，戴上了口罩，但過了一會兒還是覺得餓，又除下口罩用餐，該男乘客認為自己的勸阻未能起作用，一氣之下，雙方發生言語和肢體衝突。

現場片段顯示，一名男乘客情緒激動表示，2人摘了口罩吃東西，說了一遍還吃，女乘警則回應「人家吃個飯，不要太衝動」，但男乘客還不停詢問對方「吃東西的目的是什麼」。

乘警表示，雙方爭執過程中，其中一名女乘客拿手機對男乘客拍攝，此舉激怒了他，遂搶奪女子的手機，過程中還撞到女子的嘴角，有其他乘客開始指責男子做法。

不過男乘客堅稱自己做法是為全車廂人士考慮，避免大家遭受感染，而兩名女乘客指出，列車並無明確規定不能吃東西。由於爭執雙方均認為自己沒有錯，列車抵達池州站後，3人被交接給派出所處理。

鐵路警方表示，長途旅行需補充能量水分，高鐵像地鐵那樣禁食不現實。疫情期間餐車暫不開放，旅客須在自己座位上就餐，建議錯峰吃飯。

責任編輯：孫民

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