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【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光　但專家這樣警告

社會熱點 19:40 2020/04/06

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【肺炎疫情】露出曙光？研究指頭蝨藥能2天內殺光新冠病毒，但專家警告亂試會死人。

新冠病毒肆虐全球，各國卻苦無針對藥物，但外國一再有研究推論，一些古老藥物或能產生抗疫效用；繼卡介苗後，最新是澳洲有研究指出，醫治頭蝨問題的抗寄生蟲藥物「伊維菌素（Ivermectin）」，或能在48小時甚至更短時間，殺光新型冠狀病毒。但此藥效果有待進一步實驗，當局嚴正警告勿擅自用藥。

編者按：澳洲衛生部門已向公眾發出警告，不要自行嘗試服用「伊維菌素」醫治新冠肺炎。維多利亞省衞生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）稱已知道外國有人嘗試服用被指能用於治病的藥而導致死亡的個案。她呼籲民眾勿湧往藥房購買頭蝨藥。

澳洲聯合新聞社報道，澳洲摩納希大學（Monash University）領導的研究顯示，只要一劑「伊維菌素」（Ivermectin），即可阻止造成新冠肺炎的新型冠狀病毒，在細胞培養皿中成長。

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摩納希生物醫學發現研究所（Monash Biomedicine Discovery Institute）的威格斯達夫（Dr Kylie Wagstaff）3日表示：「我們發現，即便只用一劑藥，也可在48小時內移除所有的病毒RNA，甚至在24小時內，就可看到病毒RNA有顯著降低。」

目前未知多大劑量　才對人體安全

目前不清楚「伊維菌素」是如何殺死病毒，但或許是病毒會抑制宿主細胞清除病毒，而伊維菌素可阻止病毒的抑制能力。

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科學家下一階段將判斷正確劑量，確定多大的劑量對人體才安全。

威格斯達夫表示：「在全球疫情大流行的同時，我們還沒有獲批准的療法。如果有個世界各地原本都有的複方藥，人們就能更快得到幫助」，「現實上，距離疫苗廣泛供應還有一段時間。」

「伊維菌素」是美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的抗寄生蟲藥物，如應用於人體，可用作消除頭蝨；但要使用伊維菌素對抗新型冠狀病毒，得先有經費來進行臨床前測試與臨床試驗。

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澳洲維多利亞州（Victoria）衛生局長米卡柯斯（Jenny Mikakos）讚揚這項研究成果，但她也警告，誤用這種藥物可能造成危險，民眾切莫擅自用藥。

這份研究是由摩納希大學與彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）聯合進行，研究報告刊登在醫療期刊「抗病毒研究」（Antiviral Research）。

責任編輯：伍樂

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