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【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？

社會熱點 20:33 2020/04/06

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【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國，卡介苗接種率藏玄機？

新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，各國至今苦無疫苗、特效藥應對。但一些科學家發現，已有百年歷史的肺結核疫苗－－卡介苗，似乎有抗新冠病毒功效，並已就此展開研究；有分析更發現，卡介苗接種率高的國家及地區，新冠肺炎的傳播及死亡率都較低，例如香港的死亡率就遠低過美國等地。

卡介苗是一類使用了約100年的古老疫苗，主要被用於預防結核病，即俗稱的肺癆，同時還能抵抗禦醫其他類型的傳染病。

各國死亡率　與卡介苗接種率似有關聯

在結核病常發的國家，常推薦健康的嬰兒在出生時候儘快接受一劑量的卡介苗注射。但全球目前各國的卡介苗政策不同，可分成全民接種，推薦接種、或不再推行等幾種。但研究人員最近注意到卡介苗接種與否與新冠病毒死亡率之間，可能存在着某種反比例的關係。

事實上，卡介苗世界接踵地圖似乎說明這一推論：

地圖中越深色地區的卡介苗接種率越高，其中深藍色是最高，除中國之外，大部分是亞洲及非洲國家，其中，中國與日本接種率達九成以上。相反歐美地區則非常淺色，即接種率低，其中美國更近乎白色。

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西方卡介苗接種率低，主要是這些國家沒有強制全民接種計劃，其中除美國較低外，瑞典的接種率也只有24%。

但值得注意的是，卡介苗接種率低的國家，新冠肺炎的死亡率無獨有偶都較高；諸如意大利的病患死亡率12.3%，英國、荷蘭、西班牙、法國、比利時等歐洲主要國家死亡率在7%以上，遠高過中國的4%死亡率。

如果以香港與美國比較，也可得出出一現象：截至6日下午，香港累計有新冠肺炎個案914宗，死亡4宗，死亡率僅0.43％。而美國確診個案累計337983，死亡9671，死亡率2.86％。

而香港官方規定，所有出生嬰兒必須接受卡介苗注射，美國則不強制。這是否佐證了卡介苗接種，能降低新冠死亡率，有待進一步研究。

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比利時醫學新聞網站「專家（LeSpécialiste）」說，卡介苗疫苗「不能直接預防新冠肺炎，但可以增強免疫系統」，而且「受感染的人減少了，受感染的人也減少了不太嚴重的感染」。法國，英國、美國、丹麥、日本也正在積極觀察，進行相關研究。

台灣新光醫院胸腔內科主任林嘉謨也指出，「卡介苗是結核菌，打到皮下刺激身體產生不管免疫細胞還是免疫抗體，來針對結核菌。可是同時也提升細胞的抗體免疫力，這樣的情形之下，可以達到減輕，萬一得到新冠肺炎的時候，嚴重度可以降低。」

外電報道，如果臨床試驗證實其有效性，卡介苗將很快被使用來降低病毒感染人員的癥狀和死亡率。或許可以為控制疫情帶來一線曙光。

本報記者：程國知

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