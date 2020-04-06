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【新冠肺炎】內地海底撈恢復堂食 疫市加價6%兼減份量

社會熱點 22:00 2020/04/06

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，食肆紛紛恢復堂食。為港人熟知的內地知名連鎖火鍋品牌「海底撈」恢復堂食後，有消費者發現加價且份量變少。海底撈相關負責人回應稱，受疫情及成本上漲影響，整體菜品價格調整控制在6%，各城市實行差異化定價。

海底撈內地分店上月12日起陸續恢復營業。《新京報》報道，近日多名網友發現海底撈恢復堂食後加價，菜量變少。根據消費者定位，海底撈這次漲價涉及上海、北京等多個城市。

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對於加價涉及範圍和幅度，海底撈公共事務部相關負責人承認調整價格，但整體菜品價格調整控制在6%，各城市實行差異化定價，由門市按照地理位置、當地消費水平等因素，對不同菜品綜合定價。

食客數量有限制 成本上漲

至於成本上漲原因，海底撈方面表示，目前海底撈各家門市復業桌數、接待顧客數量均有所限制，員工也無法滿員工作，人力成本加上部分食材成本上漲，公司決定調整門店部分菜品的價格。

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該名負責人又稱，如今顧客消費習慣改變，過往以家庭、聚餐為主的多人用餐，轉變為單人或兩人用餐，因此消費者會感到人均支出增加。以兩人火鍋為例，湯底和點餐的人均成本會高於五人。

海底撈方面表示，就價格調整增加消費者負擔而致歉，強調公司盡力控制成本，顧客外賣自取亦有優惠。

責任編輯：伍樂

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