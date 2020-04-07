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內地疫情真相看北京 防控轉向「外緊內鬆」

社會熱點 11:50 2020/04/07

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新冠肺炎疫情爆發以來，外界對內地疫情真相始終眾說紛紜。雖然全國大部分地區早已陸續復工，但人們對於何時可以恢復至疫情前生活狀態仍緊盯兩個指標城市——武漢和北京。武漢解封在即，北京則最新表態「首都疫情防控不可能在短期內完全結束，防控將『常態化』」。與全國「逆行」的北京，釋放出甚麼訊號？

北京市委宣傳部副部長徐和建昨天表示，鑑於疫情在全球快速蔓延的勢頭加劇，全國仍有境外輸入病例和零星散發病例，北京疫情防控形勢依然嚴峻複雜，不可掉以輕心，要順應防控「常態化」特點，堅持嚴防死守，精準防止。

北京宣布防控「常態化」

自疫情爆發之初，北京防控級別始終是全國最高，在全球疫情進入高峰期後，更史無前例暫停國際直飛航班，以12個城市作為抵京境外旅客的中轉點，確保所有人不能「帶毒進京」。上周五外交部發言人華春瑩也表示，建議各國駐華外交人員5月15日後再返回北京。

【新冠肺炎】中國周六起史無前例「封關」 暫停持簽證和居留許可外國人入境

【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫

【肺炎疫情】北京市嚴格出境管理 市民如無十分必要暫停外遊

有北京觀察人士分析，北京宣布防控「常態化」，實際是防疫方向轉向了「外緊內鬆」，即對進京通道保持高強度的防控標準，無論境內或境外，只要進入北京，即須確保「無菌」。但另一方面，北京城內的生活不能因防控級別不降低而一直處於非正常狀態，隨着京內現存病例逐漸治癒清零，並確保堵住病毒輸入管道，北京正要求各行各業研究和出台防控「常態化」復工方案，在與其他地區准隔絕狀態下逐步恢復內部正常運轉。

近日，北京旅遊局就印發《等級旅遊景區有序恢復開放實施方案》，要求低風險室外自然風光景點恢復開放，室內景點暫不開放。北京市教委也發布與疫情防控常態化相適應的教學機制，要求從4月13日起「線上線下」教學無縫銜接，期末考試也由各區統一安排，學校不得增加考試難度。

【肺炎疫情】內地高考延期一個月  湖北北京考試時間另行安排

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本報駐京記者：潘攀

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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