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內地疫情真相看北京 防控轉向「外緊內鬆」（訂戶專享）

社會熱點 21:11 2020/04/06

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新冠肺炎疫情爆發以來，外界對內地疫情真相始終眾說紛紜。雖然全國大部分地區早已陸續復工，但人們對於何時可以恢復至疫情前生活狀態仍緊盯兩個指標城市——武漢和北京。武漢解封在即，北京則最新表態「首都疫情防控不可能在短期內完全結束，防控將『常態化』」。與全國「逆行」的北京，釋放出甚麼訊號？

...

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