內地疫情真相看北京 防控轉向「外緊內鬆」（訂戶專享） 社會熱點 21:11 2020/04/06 分享： 新冠肺炎疫情爆發以來，外界對內地疫情真相始終眾說紛紜。雖然全國大部分地區早已陸續復工，但人們對於何時可以恢復至疫情前生活狀態仍緊盯兩個指標城市——武漢和北京。武漢解封在即，北京則最新表態「首都疫情防控不可能在短期內完全結束，防控將『常態化』」。與全國「逆行」的北京，釋放出甚麼訊號？ ... 相關文章 【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫 2020/03/22 【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫 【新冠肺炎】中國周六起史無前例「封關」 暫停持簽證和居留許可外國人入境 2020/03/27 【新冠肺炎】中國周六起史無前例「封關」 暫停持簽證和居留許可外國人入境 【新冠肺炎】北京再次調整境外輸入高風險國家和地區名單 包括香港 2020/03/25 【新冠肺炎】北京再次調整境外輸入高風險國家和地區名單 包括香港 【肺炎疫情】內地高考延期一個月 湖北北京考試時間另行安排 2020/03/31 【肺炎疫情】內地高考延期一個月 湖北北京考試時間另行安排 【新冠肺炎】北京市：無症狀感染者出院標準 按照確診病例 2020/04/01 【新冠肺炎】北京市：無症狀感染者出院標準 按照確診病例 疫情 武漢 首都 北京 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入